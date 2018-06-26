Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Цуканова на должность полпреда Президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Напомним, что до этого Николай Цуканов занимал должность помощника президента России, на которую был назначен в декабре 2017 года. В начале этого года он попал в «кремлевский список» — перечень лиц, приближенных к руководству России, которые могут попасть под новые ограничительные меры со стороны США.
Николай Цуканов назначен полпредом Президента в Уральском федеральном округе
26 июня 2018, 13:55
Николай Цуканов Путин
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