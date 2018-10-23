Сегодня по инициативе первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова город Гусев посетила делегация депутатов Ландтага земли Тюрингия (Германия). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Гостей нашего города радушно встретили глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев и глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Участникам делегации была представлена презентация о развитии нашего муниципалитета, о его экономической составляющей, об инвестиционных площадках, достижениях в социальной сфере и о международных связях.
Далее гостей города ждала обзорная экскурсия по городу с посещением инновационного кластера «Технополис GS», Гусевского историко-краеведческого музея, фрески Отто Хайхерта в Гусевском агропромышленном колледже, МАОУ «СОШ № 3» и Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Город Гусев посетила делегация депутатов из Германии
23 октября 2018, 20:07
Админстрация Гусевского района Германия
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