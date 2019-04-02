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Информационный сайт города Гусева

Сегодня в рамках программы «Россия — Польша» Гусев посетила делегация из Олецко

2 апреля 2019, 16:30
Сегодня в рамках программы «Россия — Польша» Гусев посетила делегация из Олецко
Сегодня в рамках программы «Россия — Польша» наш город с дружеским визитом посетила делегация из польского города Олецко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На совещании глава гусевской администрации Александр Китаев вместе с бурмистром города Олецко Каролём Собчак обсудили вопросы о взаимном участии в творческих и спортивных мероприятиях, также был предложен обмен молодёжными делегациями.

После для гостей из Польши была организована экскурсионная поездка по достопримечательностям нашего города.
Польша Админстрация Гусевского района
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н
# 1няшмяш
Гусевцы, равно как и все жители необъятной России 18 марта приняли участие в акции «5 лет вместе с Крымом», которая прошла на городском стадионе. Фото с мероприятия опубликовано на сайте. Только вот Санька с Андрюхой на тех фото нет. Боязно им под санкции за поддержку Крыма попасть. Им интереснее поддерживать дружеские отношения с теми, кто Крым Российским не признал. Вот поэтому и нет этих памперсоносцев в публичном медиа в поддержку Крыма. Стыдно Санёк и Андрюха, стыдно. Владимира Владимировича в Крыму все массмедиа транслировали. А вы двое предпочли втихую спрятаться, чтобы потом ручкаться с теми, кто против нас санкции за Крым ввёл.  Думаю надо вам писать заявы о сложении полномочий. Такого я вам не прощу. Напишу куда следует. Покайтесь, пока не поздно.

Сегодня, 18:07   ЦитироватьОтветить
12
П
# 2Протуберанец
Какие добрые и счастливые лица. Жизнь удалась и Вам того же желаем... но только если Вы в обойме ЕР. А так, геть отсюда, нефиг своими кислыми рожами портить красивый кадр. 
Сегодня, 19:18   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Гость
Не пойму для чего дружбаниться если отменены МПП и возобновлять их ни кто не собирается.
Сегодня, 20:45   ЦитироватьОтветить
00
# 4.
Цитата: Гость Гость
Не пойму для чего дружбаниться если отменены МПП и возобновлять их ни кто не собирается.
Так может какая денежки перепадёт от проклятых буржуинов в рамках гуманитарной помощи​ приграничного сотрудничества.​​​
Сегодня, 21:02   ЦитироватьОтветить
00
П
# 5По сути
.,

"от проклятых буржуинов в рамках гуманитарной помощи приграничного сотрудничества".

прежде чем умничать не помешает разобраться в вопросе.
А суть следующая, программа международная, финансирование тоже.
Общий бюджет Программы составляет  62 298 477 EUR. Он включает финансовый вклад Европейского Фонда регионального развития (20 652 617 EUR), Европейского инструмента соседства (20 993 243 EUR) и Российской Федерации (20 652 617 EUR). 

Сегодня, 22:41   ЦитироватьОтветить
00

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