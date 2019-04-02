Сегодня в рамках программы «Россия — Польша» наш город с дружеским визитом посетила делегация из польского города Олецко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На совещании глава гусевской администрации Александр Китаев вместе с бурмистром города Олецко Каролём Собчак обсудили вопросы о взаимном участии в творческих и спортивных мероприятиях, также был предложен обмен молодёжными делегациями.
После для гостей из Польши была организована экскурсионная поездка по достопримечательностям нашего города.
Сегодня в рамках программы «Россия — Польша» Гусев посетила делегация из Олецко
2 апреля 2019, 16:30
Польша Админстрация Гусевского района
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