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Евгений Михайлов обсудил с бурмистром города Олецко программу сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020»

25 октябрь 2017, 15:13
Евгений Михайлов обсудил с бурмистром города Олецко программу сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020»
24 октября глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов встретился с бурмистром города Олецко Вацлавом Ольшевски.

Перед началом встречи для представителей польской стороны провели экскурсию по нашему городу и представили объекты, которые возможно включить в программу.

Во время совещания в администрации обсудили вопросы подготовки заявок в Программу приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Партнеры приграничного сотрудничества рассматривали темы строительства сети канализации и водоснабжения, реконструкцию обводного канала реки Писса, обустройство набережной и реконструкцию выездных дорог.

Бурмистр города Олецко Вацлав Ольшевски предложил сократить количество заявок и вместо трех направить две. На что глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов ответил, что наш муниципалитет уже имеет успешный опыт участия в Программе приграничного сотрудничества, и, опираясь на этот опыт, мы сможем подготовить все три заявки еще лучше, чтобы получить высокую оценку экспертов и реализовать задуманное. Это позволит сохранить темп изменений в городе Гусеве.
Теги: Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района Польша
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