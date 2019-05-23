В посёлке Михайлово Гусевского городского округ есть склады с тактическим ядерным оружием. Такое мнение в интервью Gazeta Olsztynska выразил депутат Европейского парламента Карол Карский.
«Российские вооружённые силы находятся в Калининградской области. В посёлке Михайловка под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия. В область привезены новые установки „Искандер“. Это государство, по отношению к которому мы вынуждены проводить оборонительную политику. Однако стоит отделять от этого приграничную политику», — заявил он.
По словам политика, между Польшей и Калининградской областью со временем возобновится малое приграничное передвижение.
«Есть ли шанс на возвращение МПП с Калининградской областью? Думаю, что со временем оно будет возобновлено. Я всегда публично выражал мнение, что ограничения, которые действуют сейчас, должны носить только временный характер. Со временем МПП должно вернуться, потому что приграничное сотрудничество является чем-то совершенно другим, чем отношения между странами на высоком государственном уровне», — отметил Карский.
Евродепутат: под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия
23 мая 2019, 14:10
Польша военные
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