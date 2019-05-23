Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Евродепутат: под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия
Информационный сайт города Гусева

Евродепутат: под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия

23 мая 2019, 14:10
Евродепутат: под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия
В посёлке Михайлово Гусевского городского округ есть склады с тактическим ядерным оружием. Такое мнение в интервью Gazeta Olsztynska выразил депутат Европейского парламента Карол Карский.

«Российские вооружённые силы находятся в Калининградской области. В посёлке Михайловка под Гусевом есть склады тактического ядерного оружия. В область привезены новые установки „Искандер“. Это государство, по отношению к которому мы вынуждены проводить оборонительную политику. Однако стоит отделять от этого приграничную политику», — заявил он.

По словам политика, между Польшей и Калининградской областью со временем возобновится малое приграничное передвижение.

«Есть ли шанс на возвращение МПП с Калининградской областью? Думаю, что со временем оно будет возобновлено. Я всегда публично выражал мнение, что ограничения, которые действуют сейчас, должны носить только временный характер. Со временем МПП должно вернуться, потому что приграничное сотрудничество является чем-то совершенно другим, чем отношения между странами на высоком государственном уровне», — отметил Карский.
Польша военные
326 просмотров   |   2 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Новый сити-менеджер Гусева Евгений Михайлов: «У меня есть множество идей! Множество!»
Новый сити-менеджер Гусева Евгений Михайлов: «У меня есть множество идей! Множество!»
Интервью политолога Д.Я. Сергеева о выборах в Гусевском районе и в целом по стране
Интервью политолога Д.Я. Сергеева о выборах в Гусевском районе и в целом по стране
Семь мифов о губернаторе Калининградской области
Семь мифов о губернаторе Калининградской области
Г
# 1Гость Кило Ирисок
Кароль Карский (Karol Karski). Депутат Европейского парламента от польской консервативной партии «Право и справедливость».
все что надо знать...






Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить
00
П
# 2Протуберанец
Этот пшек с лёгкостью посмотрев на карту Калининградской области мог назвать любой населённый пункт точкой хранения тактического ядерного оружия. 
В ответ могу сказать, что в Гольдапе на окраине города, где дислоцируется бригада НАТО, хранится тактической ядерное оружие. 
Сегодня, 17:33   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико