Николай Цуканов оценил ход работ по реконструкции центральной площади города

Сегодня наш город посетил полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Николаевич Цуканов. Вместе с Александром Владимировичем Егорычевым и представителями подрядной организации они оценили ход работ по реконструкции центральной площади города.Напомним, в настоящее время завершается первый этап работ, предусматривающий реконструкцию улично-дорожной сети центра города. Также ведутся строительные работы в рамках второго и третьего этапов. Окончание всех работ и церемония торжественного открытия центра города планируется в декабре этого года.