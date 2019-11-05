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Информационный сайт города Гусева

Николай Цуканов оценил ход работ по реконструкции центральной площади города

5 ноября 2019, 15:43
Сегодня наш город посетил полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Николаевич Цуканов. Вместе с Александром Владимировичем Егорычевым и представителями подрядной организации они оценили ход работ по реконструкции центральной площади города.

Напомним, в настоящее время завершается первый этап работ, предусматривающий реконструкцию улично-дорожной сети центра города. Также ведутся строительные работы в рамках второго и третьего этапов. Окончание всех работ и церемония торжественного открытия центра города планируется в декабре этого года.
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Г
# 1Гость маруся
Егорычев- главный оценщик!!!!!!!
Сегодня, 16:02   ЦитироватьОтветить
110
У
# 2Упс
Ещё одна теплица к зиме выросла, к весне опять развалится и вони на весь город будет ...
Сегодня, 16:28   ЦитироватьОтветить
60
К
# 3Колхозник.
Николай Николаевич на вас только надеемся! 
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
42
1
# 4123
А какую должность в настоящий момент занимает Егорычев? Что то я упустил и в инте информации не нашел.
Сегодня, 16:49   ЦитироватьОтветить
90
в
# 5вано
Гость маруся,
 прям как вмасть карта козырная
Сегодня, 16:54   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 6Гость Гость
А что Китаев компанию не составил, или боится, что Антон выпорет
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить
80
Г
# 7Гость Андрей
А не могли бы Николай Николаевич и Александр Владимирович оценить качество жизни в общежитиях агропромышленного колледжа? Его студенты имеют счастливую возможность пользоваться тремя душевыми кабинами на 400 человек целых три дня в неделю (если, конечно им хватит горячей воды, поскольку на всю ораву стоит всего один бойлер). При этом температура воздуха в комнатах (сейчас, при плюсовых температурах на улице) не превышает 18 градусов. Также представитель президента может попытаться попробовать приготовить себе какую-нибудь незамысловатую пищу на общаговских кухнях. Правда, для этого стоит запастись терпением и временем - на овсяную кашку уходит около часа. Примите и прочее.

Сегодня, 19:05   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 8Гость Гость
Гость Андрей,
А причём тут Н.Н. Цуканова и общага? Так-то он уральский полпред и был в городе с частным визитом. Вы свой крик души другому чиновнику адресуйте.
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить
00
д
# 9друг
Гость Андрей,
 с этим вопросом к директору Грубинову там и заместители есть супер разберутся
Сегодня, 19:21   ЦитироватьОтветить
00
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