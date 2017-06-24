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Гусевцы приняли участие в XXVIII Конференции регионального отделения Партии «Единая Россия»

24 июнь 2017, 00:20
Гусевцы приняли участие в XXVIII Конференции регионального отделения Партии «Единая Россия»
В пятницу в Музее мирового океана состоялась XXVIII Конференция Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Гусевские члены Партии вместе с Главой администрации Евгением Михайловым и Секретарем местного отделения Дмитрием Распоповым приняли участие в предварительном голосовании по определению кандидата на должность губернатора Калининградской области.

По результатам голосования врио Губернатора Калининградской области Антон Алиханов набрал 123 голоса, депутат городского совета Калининграда Алексей Сагайдак — 4 голоса.

Таким образом, Антон Алиханов будет представлять Партию «Единая Россия» на предстоящих выборах Губернатора Калининградской области 10 сентября 2017 года.

Пресс-служба Партии «Единая Россия»
Теги: Единая Россия
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