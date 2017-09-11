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Евгений Михайлов провёл встречу с представителями Польского объединения «Мазурское море»

11 сентябрь 2017, 18:34
Евгений Михайлов провёл встречу с представителями Польского объединения «Мазурское море»
Сегодня состоялась рабочая встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с представителями Объединения «Мазурское море» города Ожиш (Польша) в рамках программы подготовки заявок в Программу приграничного сотрудничества Россия – Польша 2014-2020. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Польскую делегацию представил председатель ассоциации малых мазурских городов «Мазурское море» Дариуш Кизлинг.

На встрече обсудили проект создания на территории Гусевского городского округа туристического караванинга. Формирование такой инфраструктуры дает толчок развития сразу нескольким видам туризма в округе: активного, познавательного и экологического.

В целях развития и укрепления добрососедских отношений между жителями Гусевского городского округа и повятов Пиш и Мронгово, а также развития туризма и экономического сотрудничества глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и председатель ассоциации малых мазурских городов «Мазурское море» Дариуш Кизлинг подписали соглашение о намерениях.
Теги: Админстрация Гусевского района Польша
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