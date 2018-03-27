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Информационный сайт города Гусева

Евгений Михайлов встретился со старостой польского повята Бартошице Вармино-Мазурского воеводства

27 марта 2018, 16:18
В рамках подготовки совместных заявок Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» сегодня состоялась рабочая встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова и старосты польского повята Бартошице Вармино-Мазурского воеводства Войчеха Прокоцки.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, во время встречи обсуждался вопрос подготовки проекта развития улично-дорожной сети городов-партнеров. С российской стороны проект предусматривает благоустройство дорог на 4-х улицах Гусева.
Польша Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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