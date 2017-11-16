Глава администрации встретился с представителями администраций гмин Рачки и Вижайны
16 ноябрь 2017, 16:36
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась рабочая встреча главы администрации Евгения Михайлова с представителями администраций гмин Рачки и Вижайны Станиславом Петрукевич и Анджеем Шимулевски в рамках обсуждения заявок для участия в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Польша Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
Перед началом обсуждения совместных заявок для польской делегации была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они посетили значимые объекты города.
Во время совещания участники встречи рассмотрели следующие темы проектов:
«Наши встречи хороши тем, что они могут получить развитие как на дальние перспективы, в виде совместных проектов, так и в простых решениях, которые мы можем получит здесь и сейчас, обмениваясь опытом», - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Перед началом обсуждения совместных заявок для польской делегации была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они посетили значимые объекты города.
Во время совещания участники встречи рассмотрели следующие темы проектов:
- строительство водопроводных и канализационных сетей в поселках, расположенных вблизи озер;
- улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, реконструкция сельских дорог;
- обустройство набережной;
- очистка русла и берегов реки Писса;
- строительство обводного канала русла реки с устройством регулируемого водосборного сооружения.
«Наши встречи хороши тем, что они могут получить развитие как на дальние перспективы, в виде совместных проектов, так и в простых решениях, которые мы можем получит здесь и сейчас, обмениваясь опытом», - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
354 просмотра | 7 комментариев
0