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Глава администрации встретился с представителями администраций гмин Рачки и Вижайны

16 ноябрь 2017, 16:36
Глава администрации встретился с представителями администраций гмин Рачки и Вижайны
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась рабочая встреча главы администрации Евгения Михайлова с представителями администраций гмин Рачки и Вижайны Станиславом Петрукевич и Анджеем Шимулевски в рамках обсуждения заявок для участия в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Перед началом обсуждения совместных заявок для польской делегации была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они посетили значимые объекты города.

Во время совещания участники встречи рассмотрели следующие темы проектов:
  • строительство водопроводных и канализационных сетей в поселках, расположенных вблизи озер;
  • улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, реконструкция сельских дорог;
  • обустройство набережной;
  • очистка русла и берегов реки Писса;
  • строительство обводного канала русла реки с устройством регулируемого водосборного сооружения.

«Наши встречи хороши тем, что они могут получить развитие как на дальние перспективы, в виде совместных проектов, так и в простых решениях, которые мы можем получит здесь и сейчас, обмениваясь опытом», - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Теги: Польша Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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Леша.К
# 1Леша.К
Когда у Михайлова состоится встреча со следователем?
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить5
Читатель
# 2Читатель
Цитата: Леша.К
Когда у Михайлова состоится встреча со следователем?

Леша, он же Дима Р., А когда у тебя будет встреча со следователем по поводу сворованного бабла с мусорного завода?
Сегодня, 17:55   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 3Зритель
На помойке и так, все разворовано. И без Димы Ра. Там другие люди поработали. А за,, что его поперли?
Сегодня, 19:57   ЦитироватьОтветить4
Сокол
# 4Сокол
Воровать не давал, вот и поперли
Сегодня, 20:08   ЦитироватьОтветить2
Шерхан
# 5Шерхан
Всем известно, при Диме Р. там хоть какой-то порядок был. Налоги начал платить, оборудование заработало, а сейчас что???? Так , что по поводу сворованного бабла не потому адресу стучитесь!
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить2
Lids
# 6Lids
Не для кого не секрет, что Диму Распопова сейчас местные "царьки" грязью поливают. Неугоден стал, потому как вылез из этого дерьма, что у нас в городе творится, и начал общаться с нормальными людьми. Кроме того, курс партии ЕР, секретарем которой является Дима, расходится с курсом наших управителей. Но мы ждем не дождемся когда все поменяется. И под зад коленом кое-кто получит.
Сегодня, 21:22   ЦитироватьОтветить1
Чистильщик
# 7Чистильщик
Цитата: Сокол
Воровать не давал, вот и поперли

Конечно не давал. Только предприятие оставил 7 миллионов долгов. Занялись бы ФСБ проверкой куда он картон и пластик сдавал и как мимо кассы деньги в карман клал. Тогда ни ЕР ни "нормальные люди" не помогут)))
Сегодня, 21:56   ЦитироватьОтветить0

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