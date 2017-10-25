Евгений Михайлов провёл встречу с заместителем бурмистра города Голдап Яцеком Можы
25 октябрь 2017, 11:57
23 октября состоялась рабочая встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с заместителем бурмистра города Голдап Яцеком Можы по вопросам партнерства в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Евгений Михайлов Польша
Приграничное сотрудничество дает возможность партнерским муниципалитетам решить ключевые вопросы по четырем приоритетным сферам программы:
- охрана окружающей среды;
- содействие местной культуре и сохранение исторического наследия;
- улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей;
- обеспечение эффективности и безопасности границ.
Сотрудниками администрации Гусевского городского округа разработаны заявки на участие в Программе приграничного сотрудничества. Это позволит сделать жизнь жителей города Гусева и города Голдапа еще более комфортной. Во время встречи были рассмотрены варианты развития спортивно-туристического потенциала муниципалитетов, совершенствование сетей водоснабжения и водоотведения, а также сохранения наследия Первой мировой войны.
Приграничное сотрудничество дает возможность партнерским муниципалитетам решить ключевые вопросы по четырем приоритетным сферам программы:
- охрана окружающей среды;
- содействие местной культуре и сохранение исторического наследия;
- улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей;
- обеспечение эффективности и безопасности границ.
Сотрудниками администрации Гусевского городского округа разработаны заявки на участие в Программе приграничного сотрудничества. Это позволит сделать жизнь жителей города Гусева и города Голдапа еще более комфортной. Во время встречи были рассмотрены варианты развития спортивно-туристического потенциала муниципалитетов, совершенствование сетей водоснабжения и водоотведения, а также сохранения наследия Первой мировой войны.
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