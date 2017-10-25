Стройцентр
Новости / Политические

Евгений Михайлов провёл встречу с заместителем бурмистра города Голдап Яцеком Можы

25 октябрь 2017, 11:57
23 октября состоялась рабочая встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с заместителем бурмистра города Голдап Яцеком Можы по вопросам партнерства в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Приграничное сотрудничество дает возможность партнерским муниципалитетам решить ключевые вопросы по четырем приоритетным сферам программы:
- охрана окружающей среды;
- содействие местной культуре и сохранение исторического наследия;
- улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей;
- обеспечение эффективности и безопасности границ.

Сотрудниками администрации Гусевского городского округа разработаны заявки на участие в Программе приграничного сотрудничества. Это позволит сделать жизнь жителей города Гусева и города Голдапа еще более комфортной. Во время встречи были рассмотрены варианты развития спортивно-туристического потенциала муниципалитетов, совершенствование сетей водоснабжения и водоотведения, а также сохранения наследия Первой мировой войны.
Теги: Евгений Михайлов Польша
250 просмотров
0
Другие новости по теме
Евгений Михайлов провёл встречу с представителями Польского объединения «Мазурское море»
Евгений Михайлов провёл встречу с представителями Польского объединения «Мазурское море»
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Городская администрация обсудила с представителями Польши совместное участие в международных проектах
Городская администрация обсудила с представителями Польши совместное участие в международных проектах
Г.М. Силенко побывала с официальным визитом в Польше
Г.М. Силенко побывала с официальным визитом в Польше

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»