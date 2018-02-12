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Как работают Гусевские ДПСники

12 февраль 2018, 21:37
Как работают Гусевские ДПСники
Вчера примерно в 10:45 утра наблюдаю такую картину: на пересечении улиц Железнодорожной и Суворова стоят сотрудники ДПС и останавливают водителей.

Всё бы ничего, ловить нарушителей дела праведное, но остановка в этом месте запрещена. Ни водители, ни ДПСники не имеют права останавливаться там. По сути они сами нарушили закон, припарковав свою машину в неположенном месте. Одновременно принуждают водителей своей остановкой нарушать правила дорожного движения.

Хочется отметить, что подобное происходит регулярно.
полиция
615 просмотров   |   4 комментария   |   Автор: Анюта
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Гость водитель
# 1Гость водитель
Прямо в глаз......Лучше бы за самопальный ксенон штрафовали.Нормальные водители скоро ослепнут от таких встречных машин.
Вчера, 21:46   ЦитироватьОтветить2
Гость александр
# 2Гость александр
областники на охоту приехали денег по легкому срубить,в основном водил с выхлопом ждут,здесь бабло нормальное снять сам бог велел.
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить1
Увы
# 3Увы
К сожалению, это обычная практика ГИБДД. Им всегда было удобно на перекрёстке стоять. А то что сами нарушают ПДД, так это дело десятое...
Вчера, 23:17   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 4Гость.
Скоро праздники. Ребята зарабатывают на подарки.
Вчера, 23:29   ЦитироватьОтветить1

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