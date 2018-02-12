Как работают Гусевские ДПСники

12 февраль 2018, 21:37

Вчера примерно в 10:45 утра наблюдаю такую картину: на пересечении улиц Железнодорожной и Суворова стоят сотрудники ДПС и останавливают водителей.



Всё бы ничего, ловить нарушителей дела праведное, но остановка в этом месте запрещена. Ни водители, ни ДПСники не имеют права останавливаться там. По сути они сами нарушили закон, припарковав свою машину в неположенном месте. Одновременно принуждают водителей своей остановкой нарушать правила дорожного движения.



Хочется отметить, что подобное происходит регулярно.

615 просмотров | 4 комментария | Автор: Анюта просмотров |комментария | Автор: