Как работают Гусевские ДПСники
12 февраль 2018, 21:37
Вчера примерно в 10:45 утра наблюдаю такую картину: на пересечении улиц Железнодорожной и Суворова стоят сотрудники ДПС и останавливают водителей.полиция
Всё бы ничего, ловить нарушителей дела праведное, но остановка в этом месте запрещена. Ни водители, ни ДПСники не имеют права останавливаться там. По сути они сами нарушили закон, припарковав свою машину в неположенном месте. Одновременно принуждают водителей своей остановкой нарушать правила дорожного движения.
Хочется отметить, что подобное происходит регулярно.
Всё бы ничего, ловить нарушителей дела праведное, но остановка в этом месте запрещена. Ни водители, ни ДПСники не имеют права останавливаться там. По сути они сами нарушили закон, припарковав свою машину в неположенном месте. Одновременно принуждают водителей своей остановкой нарушать правила дорожного движения.
Хочется отметить, что подобное происходит регулярно.
615 просмотров | 4 комментария | Автор: АнютаМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.