Прочитал статью на нашем сайте с информацией о том, что местное отделение Партии «Единая Россия» будет проводить праймериз тех людей, кто по их мнению достоен быть кандидатом в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ».
Меня это глубоко заинтересовало, особенно ситуация — если я и многие здесь на страницах сайта критикуют данную партию за различные решения, так может, есть желающие стать депутатами нашего Совета? Тем более выборы то уже не за горами — 18 сентября! И почему мы — жители города и села не можем сами обсудить заранее кандитатуры тех, кто желает. И главное, способен решать местные вопросы в Совете?
Городской Совет безлик, мы не знаем, что они решают на своих заседаниях, кто что говорит, кто как защищает интересы жителей. И оставлять решение этого важного вопроса на откуп одной партии, пусть даже и правящей, считаю недопустимым.
Предлагаю запустить программу «Народный депутат». Пусть тот, кто желает стать депутатом, или знает достойных людей для выдвижения их в депутаты, позвонит мне по телефону +7 921 710-00-10 или напишет письмо мне по электронной почте laktionow@rambler.ru. И мы поможем этим людям победить на выборах.
Конечно, кто-то скажет: «а зачем тебе это нужно, может ты сам желаешь порулить?» Отвечу сразу, что свою кандидатуру выставлять не собираюсь — у меня и так много недостатков, которые не позволяют быть народным избранником. Однако, есть группа людей, в том числе знающих закон о выборах, которые помогут заполнить документы и даже агитировать за своего «Народного Гусевского депутата».
Гусевский городской округ всегда отличался от других городов области в лучшую сторону, так давайте поможем избрать настоящих достойных и уважаемых в городе людей, чтобы окружной Совет стал местом — где выдвигаются новые идеи улучшения жизни города и улучшения жизни жителей, а не местом, где депутаты решают свои личные вопросы.
Гусеву нужен достойный окружной совет народных депутатов
5 апреля 2018, 12:54
640 просмотров | 10 комментариев | Автор: Юрий ЛактионовМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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