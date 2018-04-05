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Информационный сайт города Гусева

Гусеву нужен достойный окружной совет народных депутатов

5 апреля 2018, 12:54
Прочитал статью на нашем сайте с информацией о том, что местное отделение Партии «Единая Россия» будет проводить праймериз тех людей, кто по их мнению достоен быть кандидатом в депутаты окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ».

Меня это глубоко заинтересовало, особенно ситуация — если я и многие здесь на страницах сайта критикуют данную партию за различные решения, так может, есть желающие стать депутатами нашего Совета? Тем более выборы то уже не за горами — 18 сентября! И почему мы — жители города и села не можем сами обсудить заранее кандитатуры тех, кто желает. И главное, способен решать местные вопросы в Совете?

Городской Совет безлик, мы не знаем, что они решают на своих заседаниях, кто что говорит, кто как защищает интересы жителей. И оставлять решение этого важного вопроса на откуп одной партии, пусть даже и правящей, считаю недопустимым.

Предлагаю запустить программу «Народный депутат». Пусть тот, кто желает стать депутатом, или знает достойных людей для выдвижения их в депутаты, позвонит мне по телефону +7 921 710-00-10 или напишет письмо мне по электронной почте laktionow@rambler.ru. И мы поможем этим людям победить на выборах.

Конечно, кто-то скажет: «а зачем тебе это нужно, может ты сам желаешь порулить?» Отвечу сразу, что свою кандидатуру выставлять не собираюсь — у меня и так много недостатков, которые не позволяют быть народным избранником. Однако, есть группа людей, в том числе знающих закон о выборах, которые помогут заполнить документы и даже агитировать за своего «Народного Гусевского депутата».

Гусевский городской округ всегда отличался от других городов области в лучшую сторону, так давайте поможем избрать настоящих достойных и уважаемых в городе людей, чтобы окружной Совет стал местом — где выдвигаются новые идеи улучшения жизни города и улучшения жизни жителей, а не местом, где депутаты решают свои личные вопросы.
640 просмотров   |   10 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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Москва
# 1Москва
Между прочим, в Москве, на прошлогодних выборах такие вот инициативные юзеры изрядно потеснили партию власти во многих префектурах. В некоторых управах даже вообще избавились от едросов. Хорошая инициатива, Юрий. Дерзайте, должно получиться. Главное контроль при подсчетах бюллетеней.
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить2
Вольдемар
# 2Вольдемар
Наверное самое важное для меня это то, чтобы эти люди были максимально публичными, любили общаться и регулярно отчитывались перед населением.
Сегодня, 14:44   ЦитироватьОтветить3
Гость города
# 3Гость города
Кто это такой, чтобы решать такие вопросы. Не партия, не общественная организация, а желает указывать кого избирать жителям города.
Наверно весеннее обострение у товарища Лактионова.
Сегодня, 15:27   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 4Гость Гость
Я например от Е.Р.помощи не увидел, хотя обращался, только на словах
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить2
КПРФ
# 5КПРФ
ДОСТОЙНЫЙ???????? Далеко ходить на надо. Бывший депутат Самсонов, бывший министр культуры Кондратьева, бывшая Глава администрации Силенко, бывший зам.главы Козлов, ну и наверное многолетний "член команды" бывший директор стадиона Иванова,. Приобщите эти фигуры назад и всё- ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ............)))))))))
Сегодня, 17:40   ЦитироватьОтветить1
твоя Вера
# 6твоя Вера
Юра пиши есчо!
Сегодня, 19:12   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 7Прохожий
А куда деваться нынешним, судя по заголовку, безликим и недостойным?
Сегодня, 19:18   ЦитироватьОтветить0
Гость Злой
# 8Гость Злой
Пускай займутся делом на своих частных предприятиях
Сегодня, 19:27   ЦитироватьОтветить0
пох нах
# 9пох нах
Цитата: КПРФ
Приобщите эти фигуры назад и всё- ВСЁ

Вы чем утрировать про едро, вспомните выборы депутатов горсовета 2013 года. Тогда кпэрофские две мадамы слили выборы под ноль. Результат КПРФ в горсовете 2013- 0%. Эти две партии играют одну игру. Так что всё едино, что ЕР, что КПРФ, в нашем городе это одно и тоже. Поэтому Лактионов делает правильно и у него скорее всего что-то получится. А КПРФ нужно срочно избавляться от балласта в виде двух бабулек и красноголубого монстра жкх, иначе и на этих выборах в горсовет красные получат результат 0%.
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить3
Гость гость
# 10Гость гость
Цитата: пох нах
Цитата: КПРФ
Приобщите эти фигуры назад и всё- ВСЁ

.... Поэтому Лактионов делает правильно и у него скорее всего что-то получится. А КПРФ нужно срочно избавляться от балласта в виде двух бабулек и красноголубого монстра жкх, иначе и на этих выборах в горсовет красные получат результат 0%.


А Лактионов в какой партии? Не КПРФ случаем?!
Сегодня, 21:35   ЦитироватьОтветить0

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