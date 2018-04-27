Стройцентр
/ / / Машина заместителя Гусевского городского прокурора припаркована в неположенном месте
Информационный сайт города Гусева

Машина заместителя Гусевского городского прокурора припаркована в неположенном месте

27 апреля 2018, 23:53
В группе «Я ♥ город Гусев» один из комментаторов поделился фотографией, где белая Audi припаркована на пешеходной зоне возле банка на проспекте Ленина.

«Из раздела #паркуюсьгдехочу. Трем шестёркам закон не писан» — написал автор снимка.

Как выяснилось, данный автомобиль принадлежит новому заместителю Гусевского городского прокурора. Хочу отметить, что подобным действием работник ведомства нарушает кодекс этики прокурорского работника.
прокуратура
30 просмотров   |   Автор: Водитель
Материалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Итоги «Круглого стола» о проблемах ГРЭСовского леса
Итоги «Круглого стола» о проблемах ГРЭСовского леса
Адвокатская тайна (Почти детектив)
Адвокатская тайна (Почти детектив)
Обращение Альберта Кармазиновского к Гусевцам и Озерцам
Обращение Альберта Кармазиновского к Гусевцам и Озерцам
Введены штрафы за неправильные расчеты платежей ЖКХ
Введены штрафы за неправильные расчеты платежей ЖКХ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»