В группе «Я ♥ город Гусев» один из комментаторов поделился фотографией, где белая Audi припаркована на пешеходной зоне возле банка на проспекте Ленина.
«Из раздела #паркуюсьгдехочу. Трем шестёркам закон не писан» — написал автор снимка.
Как выяснилось, данный автомобиль принадлежит новому заместителю Гусевского городского прокурора. Хочу отметить, что подобным действием работник ведомства нарушает кодекс этики прокурорского работника.
Машина заместителя Гусевского городского прокурора припаркована в неположенном месте
27 апреля 2018, 23:53прокуратура
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