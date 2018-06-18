На нашем сайте существует рубрика «Как было до нас», которую ведёт Владимир Летягин. Этот очень сильно увлечён историей нашего края, и у него накопилось много материала, которым он хотел бы поделиться с горожанами.
Выбор настолько огромен, что определиться с тем, о чём писать становится сложным процессом. Да и непонятно, какой материал больше понравится читателям.
По этой причине мы подготовили опрос, в котором просим Вас помочь нам определиться с тематикой. Также можете высказывать свои пожелания в комментариях.
Информация о каком периоде из истории нашего края вам была бы интереснее
18 июня 2018, 23:55
126 просмотров | Автор: AdminМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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