/ / / Чем мы хуже чеченцев?

По электронной почте получил письмо, с которым один из депутатов фракции КПРФ обратился к прокурору области. Считаю, что этот документ будет интересен жителям нашего городского округа.
Прокурору Калининградской области
С. Н. Хлопушину
С. Н. Хлопушину
Уважаемый Сергей Николаевич!
18 января в различных средствах массовой информации появились сведения о том, что прокуратура Чеченской республики обратилась с судебным иском к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» в защиту неопределенного круга лиц. В своем исковом заявлении ваши коллеги потребовали списать с жителей Чеченской республики задолженность перед компанией по платежам за газ в сумме 9 млрд рублей. И, что удивительно, иск был удовлетворен судом.
В обосновании исковых требований прокуратура указала на «невозможность взыскания», а также, на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство.
Антологичные основания, на мой взгляд, имеются и в Калининградской области. ЯЮ безусловно, понимаю, что в России не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой практики лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой.
На основании изложенного прошу вас внимательно изучить материалы вышеуказанного дела, решения суда и рассмотреть возможность обратится с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживющих на территории Калининградской области по списании долгов с периодам образования более 3 лет по оплате коммунальных услуг (отопление, горячая вода, газ, электричество) с жителей Калининградской области.
С уважением,
депутат,
заместитель руководителя
фракции КПРФ в областной Думе
Е. В. Семенова
депутат,
заместитель руководителя
фракции КПРФ в областной Думе
Е. В. Семенова