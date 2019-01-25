/ / / Чем мы хуже чеченцев?

Прокурору Калининградской области

С. Н. Хлопушину

Уважаемый Сергей Николаевич!

С уважением,

депутат,

заместитель руководителя

фракции КПРФ в областной Думе

Е. В. Семенова

18 января в различных средствах массовой информации появились сведения о том, что прокуратура Чеченской республики обратилась с судебным иском к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» в защиту неопределенного круга лиц. В своем исковом заявлении ваши коллеги потребовали списать с жителей Чеченской республики задолженность перед компанией по платежам за газ в сумме 9 млрд рублей. И, что удивительно, иск был удовлетворен судом.В обосновании исковых требований прокуратура указала на «невозможность взыскания», а также, на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство.Антологичные основания, на мой взгляд, имеются и в Калининградской области. ЯЮ безусловно, понимаю, что в России не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой практики лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой.На основании изложенного прошу вас внимательно изучить материалы вышеуказанного дела, решения суда и рассмотреть возможность обратится с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживющих на территории Калининградской области по списании долгов с периодам образования более 3 лет по оплате коммунальных услуг (отопление, горячая вода, газ, электричество) с жителей Калининградской области.