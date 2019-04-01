Гусевские водители устроили парковку в сквере напротив городской администрации

1 апреля 2019, 17:55

Интересно, смотрит ли в окно Глава администрации города? Недавно про собачек, уничтожающих газон разговор был, а тут уничтожается сквер — напротив Администрации. И, ладно бы, припарковаться негде было бы, а то пустырь свободен, а «креативные» и, наверное «молодые» паркуются на газоне… И ГАИшникам дела нет.

6 комментариев | Автор: ViPG 390 просмотров |комментариев | Автор: