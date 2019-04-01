Гусевские водители устроили парковку в сквере напротив городской администрации
1 апреля 2019, 17:55
Интересно, смотрит ли в окно Глава администрации города? Недавно про собачек, уничтожающих газон разговор был, а тут уничтожается сквер — напротив Администрации. И, ладно бы, припарковаться негде было бы, а то пустырь свободен, а «креативные» и, наверное «молодые» паркуются на газоне… И ГАИшникам дела нет.стоянка
390 просмотров | 6 комментариев | Автор: ViPGМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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