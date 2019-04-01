Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевские водители устроили парковку в сквере напротив городской администрации
Информационный сайт города Гусева

Гусевские водители устроили парковку в сквере напротив городской администрации

1 апреля 2019, 17:55
Интересно, смотрит ли в окно Глава администрации города? Недавно про собачек, уничтожающих газон разговор был, а тут уничтожается сквер — напротив Администрации. И, ладно бы, припарковаться негде было бы, а то пустырь свободен, а «креативные» и, наверное «молодые» паркуются на газоне… И ГАИшникам дела нет.
стоянка
390 просмотров   |   6 комментариев   |   Автор: ViPG
Материалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
0 голосов
Другие новости по теме
Вся правда об инциденте двух водителей
Вся правда об инциденте двух водителей
Депутат ЛДПР А.И. Олейник не пустил инвалида на парковку
Депутат ЛДПР А.И. Олейник не пустил инвалида на парковку
Визит Алиханова в Гусев. Впечатления и разочарования
Визит Алиханова в Гусев. Впечатления и разочарования
Коммунист-возвращенец
Коммунист-возвращенец
Е
# 1ЕвГен
Вот это борзота!
Сегодня, 18:00   ЦитироватьОтветить
30
О
# 2Остервенелая выхухоль
Там всегда парковались, но чтобы на газон, конечно..Хммм..
Сегодня, 18:25   ЦитироватьОтветить
20
А
# 3А мне все равно
Просто нет администрации, некому рулить,вот и все.
Сегодня, 18:26   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 4Житель
Там пожизненно стоят, и на газон наезжали, и работники администрации, кто не успел ближе припарковаться... Если первый раз увидели, то не значит, что это великая новость
Сегодня, 18:58   ЦитироватьОтветить
30
1
# 5112
ЕвГен,
А ПАРКОВКА  НА ТРОТУАРЕ, НЕ БОРЗОТА ??? 
НА ШКОЛЬНОЙ 21?77

Сегодня, 20:02   ЦитироватьОтветить
01
Е
# 6ЕвГен
112,
Цитата: 112
ЕвГен,
А ПАРКОВКА  НА ТРОТУАРЕ, НЕ БОРЗОТА ??? 
НА ШКОЛЬНОЙ 21?77


Скажу  по-секрету : у Вас заклинило Caps.
Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Окна ПВХ плюс Окна ПВХ плюс