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Информационный сайт города Гусева

Гусевское и Озерское отделения КПРФ

25 апреля 2019, 19:38
Гусевское и Озерское отделения КПРФ
Сегодня исполняется 5 лет с момента первой публикации в социальной сети «Вконтакте» группы Гусевского и Озерского отделений КПРФ.

Со времени своего образования она всегда следовала тезису что «Страница не только для членов и сторонников КПРФ в нашем любимом городе. Для всех тех, кому неравнодушно будущее нашей страны».

Приглашаем, кому не все равно, присоединится и получать альтернативную информацию о жизни Гусевского и Озерского районов нашей области.
КПРФ
266 просмотров   |   4 комментария   |   Автор: Юрий Лактионов
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2 голоса
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Д
# 1Дима
Может удалить её? Результата же ноль.
Вчера, 20:17   ЦитироватьОтветить
13
k
# 2kisa41
Цитата: Дима
Может удалить её? Результата же ноль.
давно пора удалить и мужика вяленого с красной площади тоже
Вчера, 20:39   ЦитироватьОтветить
03
Г
# 3Гость КОММУНИСТ
Правильно товарищи, интернет ничто "Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок!"(В.И.Ленин)" 
Вчера, 21:36   ЦитироватьОтветить
00
А
# 4Андрей (не Петрович)
Взрослые люди, а фигнёй занимаетесь!!!!
Вчера, 22:16   ЦитироватьОтветить
00

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