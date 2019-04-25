Сегодня исполняется 5 лет с момента первой публикации в социальной сети «Вконтакте» группы Гусевского и Озерского отделений КПРФ.
Со времени своего образования она всегда следовала тезису что «Страница не только для членов и сторонников КПРФ в нашем любимом городе. Для всех тех, кому неравнодушно будущее нашей страны».
Приглашаем, кому не все равно, присоединится и получать альтернативную информацию о жизни Гусевского и Озерского районов нашей области.
Гусевское и Озерское отделения КПРФ
25 апреля 2019, 19:38
КПРФ
266 просмотров | 4 комментария | Автор: Юрий ЛактионовМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.
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