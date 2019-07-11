/ / / Гусевские предприниматели за отмену онлайн касс

11 июля 2019, 20:34

Президенту России В. В. Путину

Председателю Государственной думы Володину В.В.

Руководителям фракций «Единой России», «КПРФ»,

«Справедливой России», «ЛДПР»



Обращение



Миллионы ИП в 2019 году, могут лишится работы, а их семьи средств к существованию! Все жители РФ получит резкий рост цен на обувь и одежду и дефицит этих товаров.



С 1.07.19 введены требования установки онлайн касс для предпринимателей. Огромное количество ИП трудятся на рынках и ярмарках, в

палатках, контейнерах, роллетах и на прилавках не имеющих электричества и отопления. Онлайн кассы зимой работать не смогут, а сканеры штрих кодов и раскодировщик чипов, требующие компьютера, электросети и вовсе на улице выйдут из строя от морозов, дождей и снега. Значит, ВСЕ рынки будут закрыты!



Введение онлайн-касс еще больше задрало порог входа в индивидуальное предпринимательство. Представителей малого бизнеса в России и без того можно было заносить в Красную книгу, а теперь их, видимо, хотят просто уничтожить.



ПРОСИМ



1. Внести проект в Государственную думу, отмены он-лайн касс для ИП на патенте и ЕНВД как ненужных, так как налог исчисляется по площади, а также для рынков и ярмарок-крытых прилавков, палаток, роллетов, контейнеров не имеющих электроснабжения и

отопления из-за невозможности их работы.



2. Оставить возможность продолжать работать на ЕНВД и патенте мелкому бизнесу торгующим обувью и одеждой.



3. Приостановить действие закона о применении ККМ на рынках для подписантов данного обращения до момента его рассмотрения.