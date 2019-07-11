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Гусевские предприниматели за отмену онлайн касс

11 июля 2019, 20:34
Гусевские предприниматели за отмену онлайн касс
Сегодня состоялось собрание предпринимателей Гусевского городского рынка, на котором обсуждались вопросы о мерах, которые может принять малый бизнес города в связи с вступление в режим исполнения «закона о ККМ».

Было принято обращение к президенту, председателю государственной думы и лидерам фракций «Единой России», «КПРФ», «Справедливой России!» и «ЛДПР». Данное обращение подписано предпринимателями лично (более 100 подписей) и предлагается вашему вниманию!

Обращение к президенту

Президенту России В. В. Путину
Председателю Государственной думы Володину В.В.
Руководителям фракций «Единой России», «КПРФ»,
«Справедливой России», «ЛДПР»

Обращение

Миллионы ИП в 2019 году, могут лишится работы, а их семьи средств к существованию! Все жители РФ получит резкий рост цен на обувь и одежду и дефицит этих товаров.

С 1.07.19 введены требования установки онлайн касс для предпринимателей. Огромное количество ИП трудятся на рынках и ярмарках, в
палатках, контейнерах, роллетах и на прилавках не имеющих электричества и отопления. Онлайн кассы зимой работать не смогут, а сканеры штрих кодов и раскодировщик чипов, требующие компьютера, электросети и вовсе на улице выйдут из строя от морозов, дождей и снега. Значит, ВСЕ рынки будут закрыты!

Введение онлайн-касс еще больше задрало порог входа в индивидуальное предпринимательство. Представителей малого бизнеса в России и без того можно было заносить в Красную книгу, а теперь их, видимо, хотят просто уничтожить.

ПРОСИМ

1. Внести проект в Государственную думу, отмены он-лайн касс для ИП на патенте и ЕНВД как ненужных, так как налог исчисляется по площади, а также для рынков и ярмарок-крытых прилавков, палаток, роллетов, контейнеров не имеющих электроснабжения и
отопления из-за невозможности их работы.

2. Оставить возможность продолжать работать на ЕНВД и патенте мелкому бизнесу торгующим обувью и одеждой.

3. Приостановить действие закона о применении ККМ на рынках для подписантов данного обращения до момента его рассмотрения.


Помимо этого на сайте change.org создана петиция, с просьбой отменить онлайн кассы для ЕНВД и ИП на патенте.

Контактное лицо по сбору подписей:
Лактионов Юрий Михайлович — +7 921 710-00-10, laktionow@rambler.ru.
565 просмотров   |   1 комментарий   |   Автор: Юрий Лактионов
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в
# 1весёлый бобр
Единой России», «КПРФ», «Справедливой России!» и «ЛДПР».бедняжки,))),
Слава, хорош упырям башлять
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить
01

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