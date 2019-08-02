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Кто «расковырял» улицу Московскую?

2 августа 2019, 18:54
Кто «расковырял» улицу Московскую?
Обычно все ремонтные работы дорожного покрытия улиц и тротуаров проводится под строгим контролем администрации нашего городского округа. При этом обычно об этом предупреждают либо в СМИ, либо в интернете. Для этих целей в администрации принят на работу специальный человек. И это правильно, жители города и района должны знать, как работает и чем живет наша родная администрация.

Однако данная практика иногда приносит сбои. Не знаю что произошло, может тот, кто за это отвечает в «красном доме», ушел в отпуск, либо просто был сильно занят другими делами, но на фотографиях вы видите участок улицы Московской, рядом с переулком Пионерским, где я каждый день прохожу, отводя своих детей в садик, без всякого предупреждения и без устройства ограждения, разобрали кусок тротуара.

Вы скажите: «Что тут такого, тут всю площадь перерыли?» Вы хотите, и чтобы было красиво, и не терпеть неудобств! Вынужден с вами не согласится. Если каждый, кому вздумается. Будет ковырять городские тротуары, а власть будет на это смотреть сквозь пальцы, то мы никогда не построим светлое будущее для наших детей.

P. S. Пришлось обходить с ребенком данный участок тротуара, с нарушением правил ПДД, не по пешеходному переходу. А некоторые граждане при мне успели поскользнуться, и получить травмы.
461 просмотр   |   3 комментария   |   Автор: Юрий Лактионов
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# 1Глеб Мих
Со всеми вопросами к Нефёдову, он наверника знает , куда делась плитка!?

Вчера, 20:49   ЦитироватьОтветить
40
А
# 2Андрей (не Петрович)
Юрий Михайлович, интернет надо почитывать. Особенно страницу администрации округа,где было указано, на каких улицах до 12 августа подрядчик проведёт ремонт тротуарной плитки. Прямо странно, честное слово, от Вашего имени читать такую неосведомлённость!! 

Кто расковырял? ООО "СК Виттенберг". Идёт ремонт тротуаров по программе конкретных дел. Ещё вопросы есть?
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить
42
д
# 3друг
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ РЕМОНТИРУЮТ А КОВЫРЯЮТ .ПОРА БЫ ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛАКТИОНОВА МЕРОМ ПРОДВИГАТЬ В ГУСЕВЕ .КТО ЗА.
Сегодня, 00:05   ЦитироватьОтветить
11

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