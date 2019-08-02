Кто «расковырял» улицу Московскую?

2 августа 2019, 18:54

Обычно все ремонтные работы дорожного покрытия улиц и тротуаров проводится под строгим контролем администрации нашего городского округа. При этом обычно об этом предупреждают либо в СМИ, либо в интернете. Для этих целей в администрации принят на работу специальный человек. И это правильно, жители города и района должны знать, как работает и чем живет наша родная администрация.



Однако данная практика иногда приносит сбои. Не знаю что произошло, может тот, кто за это отвечает в «красном доме», ушел в отпуск, либо просто был сильно занят другими делами, но на фотографиях вы видите участок улицы Московской, рядом с переулком Пионерским, где я каждый день прохожу, отводя своих детей в садик, без всякого предупреждения и без устройства ограждения, разобрали кусок тротуара.



Вы скажите: «Что тут такого, тут всю площадь перерыли?» Вы хотите, и чтобы было красиво, и не терпеть неудобств! Вынужден с вами не согласится. Если каждый, кому вздумается. Будет ковырять городские тротуары, а власть будет на это смотреть сквозь пальцы, то мы никогда не построим светлое будущее для наших детей.



P. S. Пришлось обходить с ребенком данный участок тротуара, с нарушением правил ПДД, не по пешеходному переходу. А некоторые граждане при мне успели поскользнуться, и получить травмы.

3 комментария | Автор: Юрий Лактионов 461 просмотр |комментария | Автор: