Кто обанкротил гусевский хлебозавод?

По просьбам читателей сайта решил обратится с данным вопросом к руководству хлебозавода, чтобы они опровергли или подтвердили слухи, гуляющие по городу. К сожалению, никто из владельцев или руководства не дал мне никакого ответа, поэтому пришлось ответ на данный вопрос искать в интернете.
Итак, что пишут об ООО «Гусевский хлеб» в интернете: руководитель — Ионова Виктория Валентиновна, уставный капитал — 23000 рублей.
Учредители — Святохо В.Т. — 46%, Ионова В.В. — 30% и еще 4 учредителя владеют 24% ДОЛЕЙ. На 2018 год числилось 89 сотрудников, по нынешним меркам это малое предприятие. Начиная с 2015 года, регулярно происходит падение оборотов производимой продукции. Если 2015 году произведено хлеба и мучных кондитерских изделий на 61 млн рублей, то к 2017 году эта цифра сократилась 10 млн — 51 млн рублей.
Гусевский хлебозавод активно выигрывал тендеры по поставке хлебобулочных изделий в бюджетные организации области. Так, например, ГБСУСО КО «Советский Психоневрологический Интернат» заключил в прошлом 11 контрактов на 2 563 942 руб. Я позвонил в данное учреждение и спросил, почему они отказались от продукции Гусевкого производства, на что мне ответили, что у них в Советске есть свой хлебозавод, и их продукция им обходится дешевле. А не для прессы добавили, что была просьба «сверху». Откуда сверху, не пояснили.
Таким образом, в том числе из-за проблем с качеством, одно из старейших предприятий города растеряло постоянных покупателей, а новых не приобрело.
В администрации города заявили, что проблем у гусевцев из-за закрытия хлебозавода не будет, так как в Гусев уже давно поступает много хлеба из Калининграда, Озерска. Развернули активно свою деятельность и местные производители, в том числе и дочерняя фирма Гусевской кооперации ООО «Продкоп».
По моим сведениям, производство хлеба производилось по технологии, как и 50 лет назад — без применения последних разработок. Многим именно из-за этого он и нравился. Но приходилось экономить на всем, в том числе и на зарплате работников.
А о причинах сложившегося положения пусть расскажут читатели нашего сайта.
Кто обанкротил гусевский хлебозавод?
29 октября 2019, 15:59