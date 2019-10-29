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Информационный сайт города Гусева

Кто обанкротил гусевский хлебозавод?

29 октября 2019, 15:59
Кто обанкротил гусевский хлебозавод?
По просьбам читателей сайта решил обратится с данным вопросом к руководству хлебозавода, чтобы они опровергли или подтвердили слухи, гуляющие по городу. К сожалению, никто из владельцев или руководства не дал мне никакого ответа, поэтому пришлось ответ на данный вопрос искать в интернете.

Итак, что пишут об ООО «Гусевский хлеб» в интернете: руководитель — Ионова Виктория Валентиновна, уставный капитал — 23000 рублей.

Учредители — Святохо В.Т. — 46%, Ионова В.В. — 30% и еще 4 учредителя владеют 24% ДОЛЕЙ. На 2018 год числилось 89 сотрудников, по нынешним меркам это малое предприятие. Начиная с 2015 года, регулярно происходит падение оборотов производимой продукции. Если 2015 году произведено хлеба и мучных кондитерских изделий на 61 млн рублей, то к 2017 году эта цифра сократилась 10 млн — 51 млн рублей.

Гусевский хлебозавод активно выигрывал тендеры по поставке хлебобулочных изделий в бюджетные организации области. Так, например, ГБСУСО КО «Советский Психоневрологический Интернат» заключил в прошлом 11 контрактов на 2 563 942 руб. Я позвонил в данное учреждение и спросил, почему они отказались от продукции Гусевкого производства, на что мне ответили, что у них в Советске есть свой хлебозавод, и их продукция им обходится дешевле. А не для прессы добавили, что была просьба «сверху». Откуда сверху, не пояснили.

Таким образом, в том числе из-за проблем с качеством, одно из старейших предприятий города растеряло постоянных покупателей, а новых не приобрело.

В администрации города заявили, что проблем у гусевцев из-за закрытия хлебозавода не будет, так как в Гусев уже давно поступает много хлеба из Калининграда, Озерска. Развернули активно свою деятельность и местные производители, в том числе и дочерняя фирма Гусевской кооперации ООО «Продкоп».

По моим сведениям, производство хлеба производилось по технологии, как и 50 лет назад — без применения последних разработок. Многим именно из-за этого он и нравился. Но приходилось экономить на всем, в том числе и на зарплате работников.

А о причинах сложившегося положения пусть расскажут читатели нашего сайта.
хлеб
8 просмотров9 комментариевАвтор: Юрий Лактионов
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
оч, оч, жаль...
когда приезжала в Гусев, специально всегда покупала серый
нравился вкус
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить
22
С
# 2Суканов
Гусевский хлеб и правда стал плохим, окончательно от него отказались после того, как пару лет назад в нем попался здоровенный червь. Во времена рыночной экономики побеждает вкуснейший, надо вовремя отслеживать современные тенденции, а наше черствеющее на 2й день ".овно" с только дорожающей ценой и вправду становится ненужным 
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить
41
t
# 3tata
У руководства голова не болит о рабочих они давно присосались в депутатах (ионова александрина)
Сегодня, 16:35   ЦитироватьОтветить
70
А
# 4Аркадиуш
Гусевский хлеб давно уже стал невкусным,через пару часов превращается в унылое Г ,а покупатель голосует рублём.хотя булочки вкусные,которые продаются у них в магазах,Правда не знаю,это они пекут или просто продают.
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить
20
ж
# 5женя в_2
Раньше хлеб был замечательный но почему то стал не вкусным,я давно от него отказался.
Сегодня, 16:52   ЦитироватьОтветить
30
М
# 6Миша
придется самому теперь печь хлеб дома.
перепробовал весь хлеб в области, не покатило, только Гусевского завода удовлетворял своим качеством
(в остальных то разрыхлители, то быстрые дрожи, то ещё непонятные добавки вкусовые)  

как говорится можно слепить с добавками пирожок из непонятно с чего, вкусный, но неполезный. 
Сегодня, 16:56   ЦитироватьОтветить
20
П
# 7Прохожий
ООО Продкоп

Это то, которое за утилизацию мусора не хочет платить?
https://gusev-online.ru/news/obshestvo/17980-kompaniju-iz-guseva-objazali-zakljuchit-dogovor-na-okazanie-uslug-po-obrascheniju-othodami.html

Сегодня, 16:58   ЦитироватьОтветить
00
Ж
# 8Житель
Раньше конкурентов не было..а сейчас на любой вкус...да и гавно пекут конечно...
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 9Гусевец
Гусевский хлеб не покупаю очень давно, потому что он стал совсем не вкусным и даже было сожаление, что наш хлебозавод по вкусу и качеству стал сильно уступать другим городам области. Но однажды  где то была информация, что наши депутатки заключили договор на поставку своего хлеба в детский дом Росток, после этого нет у меня к ним ни сожаления, ни уважения, жаль только работников этого комбината.
Сегодня, 17:41   ЦитироватьОтветить
10
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