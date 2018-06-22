/ / / Осторожно! «Мошенники» ООО «Балтэнергопроект» на улице Малахова, 7

Техническое заключение, составленное Гараниным В.А. было предъявлено в Московский районный суд города Калининграда. Гражданское дело № 2-698/2018 от 23 мая 2018 года.
Техническое заключение было изготовлено 16 марта прошлого года. В документе значится, что техническое заключение составил Гаранин, подписано заместителем директора ООО «Балтэнергопроект» Гараниным В.А., и утверждено директором ООО «Балтэнергопроект» Корсун М.Н. (Приложение 1,2).
При рассмотрении моего иска судья принял решение вызвать в суд и опросить специалистов, составивших техническое заключение по состоянию моего дома. Кстати, это довольно частая практика, когда суд вызывает специалистов, что бы послушать обоснование того или иного эксперта о проведенной экспертизе.
И тут началось весьма интересное. Получив повестки в суд, Корсун Михаил Николаевич и Гаранин Виктор Алексеевич, повели себя как заправские мошенники. В простонародии их действия именуются одним ёмким словом «кидалово».
Директор ООО «Балтэнергопроект» Корсун М.Н, получив две повестки в суд, мужественно их игнорировал. В суд не явился. Пояснения по существу своей подписи в техническом заключении не давал. От суда скрывался.
Заместитель директора ООО «Балтэнергопроект» Гаранин В.А., чья фамилия в документе значится как составитель технического заключения, повёл себя вообще неадекватно и отправил в суд телефонограмму, что «Я с 31.01.2017 года в ООО «Балтэнергопроект» не работаю» (Приложение 3).
Получив такие неадекватные ответы и действия от руководства ООО ‚Балтэнергопроект‘ на свои запросы судья критически отнёсся к злосчастному тех. заключению и в решении указал следующее:
«Подпись Гаранина В.А., подписавшего заключение ООО «Балтэнергопроект» от 19 июля 2016 года, визуально отличается от подписи в заключении ООО ‚Балтэнергопроект‘ от 17 марта 2017 года. Как указал Гаранин В.А. в телефонограмме от 24 апреля 2018 года, с 31 января 2017 года он не работает в ООО ‚Балтэнергопроект» Директор ООО «Балтэнергопроект» Корсун М.Н. и Гаранин В.А. в судебное заседание для дачи объяснений не явились. Учитывая, что имеются сомнения в подписании заключения ООО «Балтэнергопроект» от 17 марта 2017 года Г.В.А., данное заключение не может быть принято судом как надлежащее доказательство».
Основным доводом, почему судья пришёл именно к таким выводам, была телефонограмма от 27.04.2018 года, отправленная Гараниным В.А. в адрес суда о том, что он не работает в ООО «Балтэнергопроект».
Фабрикуя указанную телефонограмму Гаранин В.А. врал наглым образом.
В свободном доступе на сайте Гусевского городского суда опубликовано решение по гражданскому делу № 2-339/2017 от 05 июня 2017 года.
Техническое заключение по данному делу в марте 2017 года. одновременно с моим техническим заключением составлял Гаранин В.А., который однозначно и в марте 2017 года и в настоящее время работает в организации руководимой Корсун М.Н. (Приложение 4).
Почему Гаранин В.А. соврал судье Московского районного суда, а в отношении меня повёл себя как мошенник, мне неведомо. Видимо лживый человек из себя.
А помнится в 2016 году Гаранин В.А. выдвигался кандидатом в депутаты обл. думы по партийным спискам от КПРФ (номер 57).
И всё лето 2016 года как они себя пиарили, типа как было раньше: «Ум, честь советь». А я бы пожалуй сказал: «не стыда не совести».
Получив такой неожиданный результат в Московском районном суде, я в мае сего года предъявил в адрес директора ООО «Балтэнергопроект» Корсун М.Н. досудебную претензию о возмещении мне расходов, понесённых в связи с рассмотрением моего дела в суде, и, заваленного по причине неадекватного поведения самого директора и лживой телефонограммы Гарина В.А.
Ответа на свою претензию я не получил.
На следующей неделе мною будет подан иск в суд о взыскании с ООО «Балтэнергопроект» всех расходов по моему делу в Московском районном суде.
Ну, а по поводу неадекватного поведения руководства ООО «Балтэнергопроект» придется обратиться в лицензирующий орган, выдавший лицензию столь необязательному ООО. Так же считаю, будет правильным известить Следственный Комитет по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу № 2-339/2017 Гусевского городского суда. Ведь согласно телефонограммы Гаранина В.А в марте 2017 года он уже не работал в ООО «Балтэнергопроект» и никаких технических заключений составлять не мог.
И кстати. В данной конторке ещё и квитанций не выдают.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Петраков В.А.