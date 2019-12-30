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Информационный сайт города Гусева

Куда подевалось Новогоднее настроение?

30 декабря 2019, 18:51
Куда подевалось Новогоднее настроение?
В преддверии нового 2020 года спросил у друзей и знакомых как они планируют праздновать новый год. Или у меня знакомые особенные, либо на пути попадались одни пессимисты, но большая часть ответов была о том, что никакого новогоднего настроения нет, а часть друзей признались, что нет желания даже ставить елку.

А с чего появляется этому настроению, если за 2019 год закрылось более 100 ИП, часть предприятий и даже АО «Гусевский хлебозавод»? В общем более 300 человек потеряли работу, либо предупреждены о сокращении своего рабочего места?

Если уровень средней зарплаты в Гусеве упал с 30000 рублей (слова Китаева) упали до 28600 (данные статистики), и еще нужно поискать таких людей кто получает 28600, а чаще зарплата для большинства в городе значительно ниже. И надежды на изменения к лучшему в 2020 году нет!

Если при стоянии зарплат и пенсий на месте цены продолжают расти?

Давайте ответим на извечные вопросы в России кто виноват и что делать?

На первую часть вопроса нам помогает ответить президент Путин, по его мнению виноват Ленин, именно «он заложил мину 1000 летней государственности России», и естественно еще виноваты коммунисты, именно поэтому нужно увольнять коммунистов губернаторов, которые в четыре раза увеличивают доходы местных бюджетов, мешают продавать лес китайцам.

С президентом согласны и некоторые из муниципальных начальников в Гусеве. Прикрываясь сокращением должностей в предприятии, они сокращают должности, на котором находятся работники — коммунисты, тем самым говорят другим — не хотите потерять рабочее место, не вступайте в КПРФ, по пути сокращают и тех, кто вышел из партии «ЕР».

В результате одни функционеры партии «ЕР» банкротят свое предприятие, другие сокращают тех, кто не мыслят, как желает начальник «Единоросс».

Что делать, по мнению власти, ну конечно надо снова «сплотится» вокруг политического лидера Единой России, и не допустить в 2020 политических конкурентов до власти, чтобы никто не смог показать несостоятельность политики «Единой России» личным примером.

А как у вас с праздничным настроением? Елочка вам нравится?
650 просмотров7 комментариевАвтор: Юрий Лактионов
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я
# 1я
Настроение ни о чём.
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить
70
Г
# 2Главный Едрос Гусева
Народ должен знать своих героев! "Муниципальный начальник" - это Михаил Думов - Директор МУП "Чистота", видный лидер партии "Единая Россия" в Гусеве, Депутат, Председатель комиссии по бюджету Городского совета, и прочее, прочее..., допустил вступление в КПРФ как руководящих работников предприятия , так и рядовых рабочих. Будет наказан...
Вчера, 19:30   ЦитироватьОтветить
40
А
# 3Аркадиуш
да чего уж там Ленин,во всём виноват Иван Грозный ,и монголо татарское иго,сказки для дурачков..во всём виноват тот кто у руля,и по-другому быть не может,Мы колония ,а во главе колониальная администрация которой население столько не нужно,его нужно сократить,до того количества,чтоб остались охрана рабы для добычи полезных ископаемых и отправки их за рубеж. а всякие инвалиды ,бабки ,деды и прочие нужны в меньшей степени.Кто это не понимает ,тот или слепой или дурак

А новый год ,больше детский праздник,у детей и должно быть настроение праздничное..
Вчера, 19:42   ЦитироватьОтветить
110
П
# 4Партиец
Чем мне нравится читать статьи Лактионова, тем, что нужно осмысливать то о чем там написано.
"Именно поэтому нужно увольнять коммунистов губернаторов, которые в четыре раза увеличивают доходы местных бюджетов, мешают продавать лес китайцам." - Здесь говорится об губернаторе Иркутской области Левченко, которого недавно уволил Путин, причем до этого в федеральной прессе была организованна травля коммуниста. Левченко за три года нахождения на посту умудрился увеличить в три раза доходы областного бюджета, среднегодовой темпы ВВП области достигли 6,2%! Сокращена в несколько раз незаконная вырубка сибирского леса. Кто не верит - пусть почитает в интернете.
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить
71
С
# 5Север Северный
пАтаня спёр...
Вчера, 21:35   ЦитироватьОтветить
10
К
# 6Каюков подскажи
К весне юра оживает. 
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить
00
Н
# 7Неля
Давайте порадуемся за коммунистов.

Гип-гип ура.
Сегодня, 00:57   ЦитироватьОтветить
10
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