Куда подевалось Новогоднее настроение?

В преддверии нового 2020 года спросил у друзей и знакомых как они планируют праздновать новый год. Или у меня знакомые особенные, либо на пути попадались одни пессимисты, но большая часть ответов была о том, что никакого новогоднего настроения нет, а часть друзей признались, что нет желания даже ставить елку.
А с чего появляется этому настроению, если за 2019 год закрылось более 100 ИП, часть предприятий и даже АО «Гусевский хлебозавод»? В общем более 300 человек потеряли работу, либо предупреждены о сокращении своего рабочего места?
Если уровень средней зарплаты в Гусеве упал с 30000 рублей (слова Китаева) упали до 28600 (данные статистики), и еще нужно поискать таких людей кто получает 28600, а чаще зарплата для большинства в городе значительно ниже. И надежды на изменения к лучшему в 2020 году нет!
Если при стоянии зарплат и пенсий на месте цены продолжают расти?
Давайте ответим на извечные вопросы в России кто виноват и что делать?
На первую часть вопроса нам помогает ответить президент Путин, по его мнению виноват Ленин, именно «он заложил мину 1000 летней государственности России», и естественно еще виноваты коммунисты, именно поэтому нужно увольнять коммунистов губернаторов, которые в четыре раза увеличивают доходы местных бюджетов, мешают продавать лес китайцам.
С президентом согласны и некоторые из муниципальных начальников в Гусеве. Прикрываясь сокращением должностей в предприятии, они сокращают должности, на котором находятся работники — коммунисты, тем самым говорят другим — не хотите потерять рабочее место, не вступайте в КПРФ, по пути сокращают и тех, кто вышел из партии «ЕР».
В результате одни функционеры партии «ЕР» банкротят свое предприятие, другие сокращают тех, кто не мыслят, как желает начальник «Единоросс».
Что делать, по мнению власти, ну конечно надо снова «сплотится» вокруг политического лидера Единой России, и не допустить в 2020 политических конкурентов до власти, чтобы никто не смог показать несостоятельность политики «Единой России» личным примером.
А как у вас с праздничным настроением? Елочка вам нравится?
Куда подевалось Новогоднее настроение?
30 декабря 2019, 18:51