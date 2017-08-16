На «Гумбинненском сражении» оператор связи «Мегафон» дополнительно разместит мобильную станцию

16 август 2017, 19:39

Всегда ваш Юрий Лактионов.

19 августа, во время проведения военно- исторической реконструкции в поселке Лермонтово будет дополнительно размещена мобильная станция оператора связи «Мегафон».Власти городского округа обратились к Директору Калининградского отделения СЗФ ПАО «Мегафон» Лихобабину Сергею Евгеньевичу, с просьбой дополнительно обеспечить мобильной связью во время проведения реконструкции «Гумбиненского сражения».И уже сегодня, на оперативном совещании проведённой на месте, главой города было согласованно место расположения дополнительной мобильной станцией данного оператора.Спешу обрадовать всех владельцев симкарт данного оператора, что они смогут моментально размещать сделанные фото на празднике в социальных сетях и не бояться остаться без связи из за большого наплыва пользователей.