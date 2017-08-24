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История с ремонтом дома ветерану подходит к завершению

24 август 2017, 11:23
История с ремонтом дома ветерану подходит к завершению
На сайте города 01 мая 2017 года мною была опубликована история моего отца Ветерана Великой Отечественной войны Запевалова Сергея Матвеевича, который десять лет пытался добиться от местных властей положенного ремонта своего дома по ул. Артиллерийская 6.

30 мая по фактам, изложенным в статье, пришел ответ от правительств области. Согласно позиции местных властей, помощь моему отцу в ремонте дома не будет оказана, т.к. он получает слишком много пенсии. И это не смотря на то, что 25 лет подряд исправно платил за текущий ремонт и содержание дома.

Но в этой истории есть так же и ещё одно продолжение.

Указанные в прошлой статье экс чиновницы Гусевской администрации Курилович Валентина Андреевна и Костяная Валентина Ивановна, оскорблённые публикацией, написали на меня донос в полицию о поруганной чести и достоинстве. Сотрудники МО МВД «Гусевский» провели проверку по заявлению. Противоправных действий с моей стороны, в связи с публикацией статьи, выявлено не было.

Не довольные результатами проверки, Курилович В.А. и Костяная В.И., обжаловали результат, но и повторная поверка показала, что фактов надругательства над чьей либо честью и достоинством с моей стороны не было.

Ну и логический конец этой истории таков.

4 сентября в мировом суде города Гусева состоится ознакомление обвиняемой Курилович Валентины Андреевны с материалами уголовного дела и с этого дня Курилович В.А. будет подсудимой по статье уголовного кодекса – «клевета».

С Уважением
Запевалов М.С.
Теги: ветераны
434 просмотра   |   8 комментариев   |   Автор: Запевалов Михаил
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Правду говори Да
# 1Правду говори Да
У меня начинает складываться впечатление, что коммунисты жулики и воры.
Сегодня, 12:09   ЦитироватьОтветить2
сергей
# 2сергей
ах эти хитрые дети ветеранов )))
пытающиеся отремонтировать индивидуальный дом
Сегодня, 12:38   ЦитироватьОтветить5
Гусевец
# 3Гусевец
Положено по закону - исполни ! Считаю, что сын правильно отстаивает права отца. Дом и правда в запущенном виде.
Сегодня, 13:10   ЦитироватьОтветить3
монстр жкх
# 4монстр жкх
Цитата: сергей
ах эти хитрые дети ветеранов )))
пытающиеся отремонтировать индивидуальный дом

С какого перепугу платить за текущий и капитальный ремонт, если в оконцовке ремонт жилья должны делать "хитрые дети". А не пошли бы лесом со своими поборами за капремонт и другие ремонты?????
Сегодня, 14:08   ЦитироватьОтветить2
Гость из прошлого
# 5Гость из прошлого
Говорят Валентина Курилович ведет какую то деятельность при администрации города Гусева то ли в общественном совете, то ли ещё где ?
Сегодня, 17:34   ЦитироватьОтветить1
бегемот
# 6бегемот
Цитата: монстр жкх
Цитата: сергей
ах эти хитрые дети ветеранов )))
пытающиеся отремонтировать индивидуальный дом

С какого перепугу платить за текущий и капитальный ремонт, если в оконцовке ремонт жилья должны делать "хитрые дети". А не пошли бы лесом со своими поборами за капремонт и другие ремонты?????


за капремонт и текущий ремонт индивидуальные дома не платят с 91 года точно
Сегодня, 18:20   ЦитироватьОтветить2
Плательщик податей
# 7Плательщик податей
Цитата: бегемот
индивидуальные дома не платят с 91 года

Парадокс в том, что дом где живёт Ветеран является многоквартирным. Отсюда и все поборы.
Сегодня, 19:49   ЦитироватьОтветить2
Гость коммунист
# 8Гость коммунист
Курилович постоянно продаёт нашу парторганизацию на выборах.
Плюс взяла себе в помощники голубого Самаричева,
которого уволили из армии, когда начальник штаба
застукал его с солдатом.Это было в ЗабВО, я служил в соседней части.
При коммунистах была статья за гомосексуализм, а теперь главный коммунист
Гусева - сам гомик. Ему под полтинник, а он не был женат ни разу!
Спросите у него - почему?
Слава КПСС!
Сегодня, 21:34   ЦитироватьОтветить0

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