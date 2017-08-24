История с ремонтом дома ветерану подходит к завершению
24 август 2017, 11:23
На сайте города 01 мая 2017 года мною была опубликована история моего отца Ветерана Великой Отечественной войны Запевалова Сергея Матвеевича, который десять лет пытался добиться от местных властей положенного ремонта своего дома по ул. Артиллерийская 6.ветераны
30 мая по фактам, изложенным в статье, пришел ответ от правительств области. Согласно позиции местных властей, помощь моему отцу в ремонте дома не будет оказана, т.к. он получает слишком много пенсии. И это не смотря на то, что 25 лет подряд исправно платил за текущий ремонт и содержание дома.
Но в этой истории есть так же и ещё одно продолжение.
Указанные в прошлой статье экс чиновницы Гусевской администрации Курилович Валентина Андреевна и Костяная Валентина Ивановна, оскорблённые публикацией, написали на меня донос в полицию о поруганной чести и достоинстве. Сотрудники МО МВД «Гусевский» провели проверку по заявлению. Противоправных действий с моей стороны, в связи с публикацией статьи, выявлено не было.
Не довольные результатами проверки, Курилович В.А. и Костяная В.И., обжаловали результат, но и повторная поверка показала, что фактов надругательства над чьей либо честью и достоинством с моей стороны не было.
Ну и логический конец этой истории таков.
4 сентября в мировом суде города Гусева состоится ознакомление обвиняемой Курилович Валентины Андреевны с материалами уголовного дела и с этого дня Курилович В.А. будет подсудимой по статье уголовного кодекса – «клевета».
30 мая по фактам, изложенным в статье, пришел ответ от правительств области. Согласно позиции местных властей, помощь моему отцу в ремонте дома не будет оказана, т.к. он получает слишком много пенсии. И это не смотря на то, что 25 лет подряд исправно платил за текущий ремонт и содержание дома.
Но в этой истории есть так же и ещё одно продолжение.
Указанные в прошлой статье экс чиновницы Гусевской администрации Курилович Валентина Андреевна и Костяная Валентина Ивановна, оскорблённые публикацией, написали на меня донос в полицию о поруганной чести и достоинстве. Сотрудники МО МВД «Гусевский» провели проверку по заявлению. Противоправных действий с моей стороны, в связи с публикацией статьи, выявлено не было.
Не довольные результатами проверки, Курилович В.А. и Костяная В.И., обжаловали результат, но и повторная поверка показала, что фактов надругательства над чьей либо честью и достоинством с моей стороны не было.
Ну и логический конец этой истории таков.
4 сентября в мировом суде города Гусева состоится ознакомление обвиняемой Курилович Валентины Андреевны с материалами уголовного дела и с этого дня Курилович В.А. будет подсудимой по статье уголовного кодекса – «клевета».
С Уважением
Запевалов М.С.
Запевалов М.С.
434 просмотра | 8 комментариев | Автор: Запевалов Михаил
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