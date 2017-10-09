По фактам изложенным в статье «Обман на выборах до или после» ответили в областной избирательной комиссии
9 октябрь 2017, 18:54
Уважаемые Гусевцы!Теги: выборы
4 октября сего года на информационном сайте города Гусева мною была опубликована статья «Обман на выборах до или после».
По фактам, изложенным в статье, оперативно отреагировал заместитель председателя областной избирательной комиссии Я.В. Орлова. Примечательно, что в областной избирательной комиссии высказывания Самаричева А.А. считаются его личным мнением. Правовая оценка «личному мнению» Самаричева А.А. в ответе избиркома так и не прозвучала.
Как-то странно получается, два члена Гусевской ТИК Самаричев А.А. и Костяная В.И. открытым текстом на публичном мероприятии обвиняют должностных лиц, ответственных за проведение выборов, о нарушениях законодательства в ходе голосования и подсчёта голосов.
Но обвинительные слова двух членов Гусевской ТИК- Самаричева А.А. и Костяной В.И., о ходе якобы имевших место нарушениях на выборах 2016 года, областной избирком решил отнести к их личному мнению, без должной правовой оценки.
Следующий ответ должен поступить от Председателя Центральной избирательной комиссии. Может быть в ведомстве уважаемой ПАМФИЛОВОЙ Эллы Александровны всё же дадут правовую оценку «личному мнению » члена Гусевской ТИК Самаричева А.А..
Публикация ответа по мере поступления.
4 октября сего года на информационном сайте города Гусева мною была опубликована статья «Обман на выборах до или после».
По фактам, изложенным в статье, оперативно отреагировал заместитель председателя областной избирательной комиссии Я.В. Орлова. Примечательно, что в областной избирательной комиссии высказывания Самаричева А.А. считаются его личным мнением. Правовая оценка «личному мнению» Самаричева А.А. в ответе избиркома так и не прозвучала.
Как-то странно получается, два члена Гусевской ТИК Самаричев А.А. и Костяная В.И. открытым текстом на публичном мероприятии обвиняют должностных лиц, ответственных за проведение выборов, о нарушениях законодательства в ходе голосования и подсчёта голосов.
Но обвинительные слова двух членов Гусевской ТИК- Самаричева А.А. и Костяной В.И., о ходе якобы имевших место нарушениях на выборах 2016 года, областной избирком решил отнести к их личному мнению, без должной правовой оценки.
Следующий ответ должен поступить от Председателя Центральной избирательной комиссии. Может быть в ведомстве уважаемой ПАМФИЛОВОЙ Эллы Александровны всё же дадут правовую оценку «личному мнению » члена Гусевской ТИК Самаричева А.А..
Публикация ответа по мере поступления.
С Уважением,
М.Т. Каримов.
М.Т. Каримов.
111 просмотров | Автор: Мирхат Каримов
2