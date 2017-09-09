Центр раннего развития
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Выборы выборы….

9 сентябрь 2017, 12:18
Выборы выборы….
Я буду голосовать против всем известного кандидата.

На это имею три причины.

Первая – это демократично. Сходить проголосовать – значит выразить свою гражданскую позицию. В некоторых странах, кстати, существуют штрафы за то, что не сходил на выборы.

Вторая – это справедливо. Не люблю несправедливость, когда одним кандидатам все, весь город обклеен фото, а другим не разрешают встречи с избирателями.

Третье – это практично. Не будет у молодежи перспектив с выбранным губернатором от партии чиновников. Он не будет бороться с коррупцией. Партия чиновников не будет сама с собой бороться.

И наконец, у меня нет симпатии к какому либо кандидату, а дальше думайте сами, будущее без перспектив, либо перемены.
Теги: выборы
4 просмотра   |   Автор: Vera Laktionova
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