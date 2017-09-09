Выборы выборы….
9 сентябрь 2017, 12:18
Я буду голосовать против всем известного кандидата.Теги: выборы
На это имею три причины.
Первая – это демократично. Сходить проголосовать – значит выразить свою гражданскую позицию. В некоторых странах, кстати, существуют штрафы за то, что не сходил на выборы.
Вторая – это справедливо. Не люблю несправедливость, когда одним кандидатам все, весь город обклеен фото, а другим не разрешают встречи с избирателями.
Третье – это практично. Не будет у молодежи перспектив с выбранным губернатором от партии чиновников. Он не будет бороться с коррупцией. Партия чиновников не будет сама с собой бороться.
И наконец, у меня нет симпатии к какому либо кандидату, а дальше думайте сами, будущее без перспектив, либо перемены.
На это имею три причины.
Первая – это демократично. Сходить проголосовать – значит выразить свою гражданскую позицию. В некоторых странах, кстати, существуют штрафы за то, что не сходил на выборы.
Вторая – это справедливо. Не люблю несправедливость, когда одним кандидатам все, весь город обклеен фото, а другим не разрешают встречи с избирателями.
Третье – это практично. Не будет у молодежи перспектив с выбранным губернатором от партии чиновников. Он не будет бороться с коррупцией. Партия чиновников не будет сама с собой бороться.
И наконец, у меня нет симпатии к какому либо кандидату, а дальше думайте сами, будущее без перспектив, либо перемены.
4 просмотра | Автор: Vera Laktionova
0