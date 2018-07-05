/ / / Ответственный, решающий и совещательный

А кто же будет производить отсев кандидатов? Кого пущать на выборы, а кого и задвинуть?
В Гусевской ТИК значится членом комиссии с правом решающего голоса Самаричев Алексей Александрович, и член комиссии с правом совещательного голоса Костяная Валентина Ивановна.
Оба позиционируют себя приверженцами партии КПРФ. И оба. Как и положено оппозиции, критикуют действующую власть.
Вот, например, 26 июля прошлого года, что говорили вышеназванные товарищи на партийном собрании Гусевских коммунистов.
Самаричев А.А. ответственно заявил, что оппозиционный электорат на выборы не ходит, т.е 09 сентября сего года опять на выборы придут только сторонники партии власти.
Так же, по утверждению Самаричева А.А., подчинённые господина Ивасишина В.А. из ТИКа и УИКов препятствуют свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав и нарушают тайну голосования.
Вадим Анатолиевич, оказывается члены УИКов контролирую явку избирателей в день голосования, а ближе к концу голосования сообщают данные о проголосовавших какому-то должностному лиц с целью повлиять на тех, кто не ходил на выборы.
Так же со слов Самаричева А.А. и Костяной В.И. в Гусевской ТИК подделывают и фальсифицируют итоговые протоколы голосования. А это, Вадим Анатольевич, уже статья 142 УК РФ именуемая как фальсификация избирательных документов.
И, если бы не ответственность Самаричева А.А. и Костяной В.И., то ЕР на прошлых государственных выборах набрала бы 80%, а так всего лишь 35%. Только благодаря товарищам Костяной В. И. Самаричеву А.А. были выловлены поддельные протоколы и, только благодаря ним, прошлые выборы прошли нормально.
Правда насчет всего вышесказанного у председателя Избирательной комиссии Калининградской области совсем другое мнение.
А вам, дорогие земляки, желаю 9 сентября сего года пойти на выборы по новому пешеходному мосту через реку Писса, предварительно заплатив за электроэнергию по 4 руля 05 копеек, а за мусор вообще по нелепым завышенным тарифам, и при этом не опоздать на пенсию в 70 лет. Счастливых выборов.
(аудиозапись, использованная в данной статье признана судом законной и допустимой, и, соответствует реальности).
Никитин А.А.