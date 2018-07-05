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Информационный сайт города Гусева

Ответственный, решающий и совещательный

5 июля 2018, 18:47
Ответственный, решающий и совещательный
С сегодняшнего дня стартовал предвыборный период по отбору кандидатов в депутаты нашего муниципалитета. О том, что скоро выборы нардепов стало понятно по тому, как придворный щелкопер усиленно начал пиарить потенциальных кандидатов. А, что интересно, все пропиаренные являются чиновниками какого-либо муниципального учреждения, либо учебного, дошкольного, лечебного, либо ещё какого МУПа. Это как круговорот полномочий. Сначала нардепы выбрали нам мэра. Потом мэр делегирует чиновников в нардепы, потом нардепы опять выберут мэра и так по кругу. Электорат тут вроде как бы и ни причём.

А кто же будет производить отсев кандидатов? Кого пущать на выборы, а кого и задвинуть?

В Гусевской ТИК значится членом комиссии с правом решающего голоса Самаричев Алексей Александрович, и член комиссии с правом совещательного голоса Костяная Валентина Ивановна.

Оба позиционируют себя приверженцами партии КПРФ. И оба. Как и положено оппозиции, критикуют действующую власть.

Вот, например, 26 июля прошлого года, что говорили вышеназванные товарищи на партийном собрании Гусевских коммунистов.



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Самаричев А.А. ответственно заявил, что оппозиционный электорат на выборы не ходит, т.е 09 сентября сего года опять на выборы придут только сторонники партии власти.

Так же, по утверждению Самаричева А.А., подчинённые господина Ивасишина В.А. из ТИКа и УИКов препятствуют свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав и нарушают тайну голосования.

Вадим Анатолиевич, оказывается члены УИКов контролирую явку избирателей в день голосования, а ближе к концу голосования сообщают данные о проголосовавших какому-то должностному лиц с целью повлиять на тех, кто не ходил на выборы.

Так же со слов Самаричева А.А. и Костяной В.И. в Гусевской ТИК подделывают и фальсифицируют итоговые протоколы голосования. А это, Вадим Анатольевич, уже статья 142 УК РФ именуемая как фальсификация избирательных документов.

И, если бы не ответственность Самаричева А.А. и Костяной В.И., то ЕР на прошлых государственных выборах набрала бы 80%, а так всего лишь 35%. Только благодаря товарищам Костяной В. И. Самаричеву А.А. были выловлены поддельные протоколы и, только благодаря ним, прошлые выборы прошли нормально.

Правда насчет всего вышесказанного у председателя Избирательной комиссии Калининградской области совсем другое мнение.

А вам, дорогие земляки, желаю 9 сентября сего года пойти на выборы по новому пешеходному мосту через реку Писса, предварительно заплатив за электроэнергию по 4 руля 05 копеек, а за мусор вообще по нелепым завышенным тарифам, и при этом не опоздать на пенсию в 70 лет. Счастливых выборов.

(аудиозапись, использованная в данной статье признана судом законной и допустимой, и, соответствует реальности).

Никитин А.А.
выборы
274 просмотра   |   6 комментариев   |   Автор: Александр Н
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избиратель
# 1избиратель
о как. Коммунистов первых пропиарили...................а то грешили что ЕР пиарит своих кандидатов..............
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить1
Инжир
# 2Инжир
Вадик, в "Семье" сухари дешевые и вкусные.
Вчера, 20:45   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
А кому вообще сейчас можно верить, сейчас главное бобла срубить и не важно каким путем,, что суд ,что прокуратура, нет доверия, у кого деньги , тот и пан
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить1
самаричев алексей
# 4самаричев алексей
Александр!
Почему запись не с самого начала поставил!
Ты ведь прекрасно знаешь, что про поддельные протоколы я рассказывал по выборам в гос думу в 2011 году.
И писать про ивасишин неправду нехорошо, вот это чистая ст. 128.1 - клевета.
Вчера, 22:25   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 5Гость.
Можно подумать, что местные депутаты что-то решают. Если депутат ГД это что-то насрано в углу, то что говорить о местных.
Вчера, 23:07   ЦитироватьОтветить1
тух............ляк все
# 6тух............ляк все
гляди ка коммунисты первыми взялись пиар своих кандидатов...................АУ ЕР Вы уснули??? Не похоже на Распопова
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить0

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