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Контрактник из Гусевской части получил полгода тюрьмы за самоволку

7 ноябрь 2017, 13:04
Контрактник из Гусевской части получил полгода тюрьмы за самоволку
В Калининградской области вынесли приговор контрактнику, который самовольно покинул воинскую часть. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что контрактник в период с 6 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года и с 3 марта по 3 апреля 2017 года не являлся на службу в в/ч 90151 в Гусеве к установленному регламентом служебному времени. Причиной стало желание отдохнуть от службы. Контрактник проживал в пос. Большаково и проводил время по своему усмотрению. 3 апреля он вернулся в войсковую часть и приступил к исполнению обязанностей.

В ходе расследования военнослужащий признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев и штрафа в размере 15 тыс. рублей. Суд учёл, что мужчина ранее ни в чём предосудительном замечен не был, к уголовной ответственности привлекается впервые, способствовал расследованию преступления и раскаялся в содеянном.
Теги: самоволка военные
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