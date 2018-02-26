9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год получил контрактник, на два месяца самовольно покинувший место службы в Правдинском районе. Об этом агентству «Русский Запад» сообщил следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е. В. Лифер.
Механик — водитель войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, ефрейтор запаса Александр Пронин 26 июля 2017 года самовольно покинул место службы — лагерного сбора войсковой части 90151 на полигоне «Павенково» в Правдинском районе.
Два месяца молодой человек проживал по месту жительства и проводил время по своему усмотрению. В правоохранительные органы и органы военного управления по поводу продолжения службы контрактник не обращался.
В военную прокуратуру Гусевского гарнизона Пронин добровольно вернулся только 28 сентября 2017 года.
При назначении наказания суд учел, что Пронин явился с повинной, раскаялся в содеянном и имеет двух малолетних детей.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Александру Пронину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев условно с испытательным сроком в один год.
Механик-водитель войсковой части города Гусева получил 9 месяцев условно за самоволку
26 февраля 2018, 13:10
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