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Механик-водитель войсковой части города Гусева получил 9 месяцев условно за самоволку

26 февраля 2018, 13:10
Механик-водитель войсковой части города Гусева получил 9 месяцев условно за самоволку
9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год получил контрактник, на два месяца самовольно покинувший место службы в Правдинском районе. Об этом агентству «Русский Запад» сообщил следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е. В. Лифер.

Механик — водитель войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, ефрейтор запаса Александр Пронин 26 июля 2017 года самовольно покинул место службы — лагерного сбора войсковой части 90151 на полигоне «Павенково» в Правдинском районе.

Два месяца молодой человек проживал по месту жительства и проводил время по своему усмотрению. В правоохранительные органы и органы военного управления по поводу продолжения службы контрактник не обращался.

В военную прокуратуру Гусевского гарнизона Пронин добровольно вернулся только 28 сентября 2017 года.

При назначении наказания суд учел, что Пронин явился с повинной, раскаялся в содеянном и имеет двух малолетних детей.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Александру Пронину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев условно с испытательным сроком в один год.
самоволка военные
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