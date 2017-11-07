Стройцентр
Новости / Происшествия

В Гусевском районе ревнивец избил и пытал сожительницу током

7 ноябрь 2017, 17:48
В Гусевском районе ревнивец избил и пытал сожительницу током
Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 26-летнего жителя одного из поселков к угрозе убийством.

По предварительным данным, злоумышленник в доме по месту жительства на почве личных неприязненных отношений нанес 28-летней сожительнице не менее 20 ударов кулаками по телу. После избиения мужчина вставил оголенные провода в розетку и пропускал электрический ток через тело потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством в ее адрес.

Напуганная женщина долгое время боялась сообщать в полицию о совершаемых в отношении нее противоправных действий со стороны ранее судимого сожителя. Узнав о совершенных преступлениях, полицейские задержали подозреваемого и доставили его в МО МВД России «Гусевский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что мотивом противоправных действий стала ревность. В настоящее решается вопрос о привлечении данного гражданина к ответственности за нанесение телесных повреждений потерпевшей.
Теги: полиция избиение
383 просмотра
0
Другие новости по теме
Полицейские задержали нетрезвого жителя Гусева за нападение с топором на участников застолья
Полицейские задержали нетрезвого жителя Гусева за нападение с топором на участников застолья
В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах
В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах
В Гусеве 40-летний мужчина на почве ревности порезал свою бывшую сожительницу
В Гусеве 40-летний мужчина на почве ревности порезал свою бывшую сожительницу
В Гусеве участковые полиции защитили пенсионерку от бытового насилия и привлекли её мужа к уголовной ответственности
В Гусеве участковые полиции защитили пенсионерку от бытового насилия и привлекли её мужа к уголовной ответственности

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»