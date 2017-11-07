В Гусевском районе ревнивец избил и пытал сожительницу током

7 ноябрь 2017, 17:48

Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 26-летнего жителя одного из поселков к угрозе убийством.



По предварительным данным, злоумышленник в доме по месту жительства на почве личных неприязненных отношений нанес 28-летней сожительнице не менее 20 ударов кулаками по телу. После избиения мужчина вставил оголенные провода в розетку и пропускал электрический ток через тело потерпевшей, высказывая при этом угрозы убийством в ее адрес.



Напуганная женщина долгое время боялась сообщать в полицию о совершаемых в отношении нее противоправных действий со стороны ранее судимого сожителя. Узнав о совершенных преступлениях, полицейские задержали подозреваемого и доставили его в МО МВД России «Гусевский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 2 лет.



Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что мотивом противоправных действий стала ревность. В настоящее решается вопрос о привлечении данного гражданина к ответственности за нанесение телесных повреждений потерпевшей.

383 просмотра