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В Гусевском районе женщина разбила бутылку об голову мужа и угрожала ему убийством

11 декабрь 2017, 11:22
В Гусевском районе женщина разбила бутылку об голову мужа и угрожала ему убийством
Участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» выступили в качестве миротворцев. Сообщение о ночном семейном конфликте с применением насилия поступило в дежурную часть из частного жилого дома в одном из поселков.

По предварительным данным, на почве личной неприязни злоумышленница нанесла 40-летнему супругу удар стеклянной бутылкой по голове. Острый осколок разбившейся емкости из-под алкоголя женщина приставила к горлу потерпевшего, угрожая ему убийством. Прибывшие на место происшествия полицейские успокоили подозреваемую и доставили ее в отдел для дачи показаний.

Установлено, что на момент совершения противоправных действий ранее судимая 38-летняя женщина была трезвой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет
Теги: полиция
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