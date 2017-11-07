Пропавший мужчина в Гусеве найден мёртвым
7 ноябрь 2017, 23:19
Владимир Половко из Гусева, пропавший несколько дней назад в Гусеве, найден мёртвым во вторник, 7 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили земляки погибшего, лично знакомые с ним и его семьёй.Теги: Следственный комитет
По словам свидетелей, тело мужчины обнаружил случайный прохожий неподалёку от дома, где он проживал. По некоторым признакам, предположительно, смерть наступила не от естественных причин, утверждают очевидцы.
В управлении СКР по Калининградской области подтвердили, что в погибшем, найденном на улице Московской в г. Гусеве, действительно опознан пропавший в воскресенье, 5 ноября Владимир Половко. Обстоятельства смерти 56-летнего мужчины не комментируются. Для установления истинной картины произошедшего будет назначена экспертиза, уточнили в пресс-службе ведомства.
По словам свидетелей, тело мужчины обнаружил случайный прохожий неподалёку от дома, где он проживал. По некоторым признакам, предположительно, смерть наступила не от естественных причин, утверждают очевидцы.
В управлении СКР по Калининградской области подтвердили, что в погибшем, найденном на улице Московской в г. Гусеве, действительно опознан пропавший в воскресенье, 5 ноября Владимир Половко. Обстоятельства смерти 56-летнего мужчины не комментируются. Для установления истинной картины произошедшего будет назначена экспертиза, уточнили в пресс-службе ведомства.
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