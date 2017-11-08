Житель Гусева украл из платежного терминала более 20 тысяч рублей

8 ноябрь 2017, 12:32

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили личность подозреваемого в краже денежных средств из терминала оплаты, установленного в одном из торговых центров районного центра. Ущерб от действий злоумышленника превысил 20 тысяч рублей.



По данным полиции, 21-летний местный житель при посещении данного торгового центра заметил, что сотрудники службы инкассации забыли ключ в терминале оплаты. Молодой человек воспользовался ключом и похитил из платежного терминала более 20 тысяч рублей.



Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и собрали доказательства причастности к преступлению 21-летнего учащегося городского техникума. После задержания злоумышленника выяснилось, что он потратил похищенные средства на собственные нужды.



Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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