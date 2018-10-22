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Информационный сайт города Гусева

20-летний парень украл телефон и деньги с банковской карты

22 октября 2018, 12:05
20-летний парень украл телефон и деньги с банковской карты
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили, что кражу денег с банковского счета совершил 20-летний ранее судимый житель одного из поселков.

По версии полицейских, злоумышленник похитил из незапертой квартиры 38-летней женщины мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта. При помощи установленного на смартфоне мобильного приложения, молодой человек осуществил перевод 7 тысяч рублей, которые он впоследствии потратил.

Следователи полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи — 5 лет лишения свободы.
кража
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Житель
# 1Житель
Вот ушлепки....
22 октября 2018 12:22   ЦитироватьОтветить0

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