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Под Гусевом столкнулись фура и рейсовый автобус

10 ноябрь 2017, 20:28
Сегодня вечером под городом Гусевом на трассе «Гусев-Черняховск» столкнулись фура и рейсовый автобус. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области.

По предварительным данным, ДТП произошло около 19:30. Фура врезалась в автобус со стороны водительского кресла. По словам очевидцев, никто не пострадал.
Теги: авария
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Гось
# 1Гось
Была бы маршрутка. Погибло бы много народу. Слава богу никто не пострадал!!!
Вчера, 20:33   ЦитироватьОтветить1
Шерхан
# 2Шерхан
Проезжал мимо , видел. Пострадавших нет, всех пассажиров забрал другой автобус. Шли навстречу друг другу. Фуру сложило. Автобус помят хорошо. Да , всё-таки по безопасности большой автобуса не сравнить с микроавтобусом. Страшно подумать , что было бы с микриком и людьми???
Вчера, 20:46   ЦитироватьОтветить5
Мираторг
# 3Мираторг
.. а был бы велосипед, размазало бы по асфальту как польский паштет...
комментаторы просто писец )))
Вчера, 21:25   ЦитироватьОтветить7
Гость Дмитрий
# 4Гость Дмитрий
Был бы пешком вообще бы не собрали
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить0
Я
# 5Я
Судя по язвительным комментам некоторые расстроены отсутствию трупов. А так бы словесный понос полился рекой.
Вчера, 22:55   ЦитироватьОтветить0

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