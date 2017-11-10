Под Гусевом столкнулись фура и рейсовый автобус
10 ноябрь 2017, 20:28
Сегодня вечером под городом Гусевом на трассе «Гусев-Черняховск» столкнулись фура и рейсовый автобус. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области.авария
По предварительным данным, ДТП произошло около 19:30. Фура врезалась в автобус со стороны водительского кресла. По словам очевидцев, никто не пострадал.
По предварительным данным, ДТП произошло около 19:30. Фура врезалась в автобус со стороны водительского кресла. По словам очевидцев, никто не пострадал.
705 просмотров | 5 комментариев
0