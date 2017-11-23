Иностранный гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ

23 ноябрь 2017, 14:38

12 октября 2017 года в городе Гусеве при проверке документов был выявлен гражданин Республики Узбекистан, который 22 октября 2015 года прибыл на территорию Российской Федерации, встал на миграционный учет и оформил разрешение на трудовую деятельность сроком до 19 сентября 2016 года.



По истечении срока временного пребывания мужчина территорию России не покинул, уклонялся от выезда за пределы Российской Федерации и проживал на территории Калининградской области без разрешительных документов, чем нарушил требования ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 27 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».



Суд квалифицировал действия гражданина по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ как нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.



Виновность иностранного гражданина в совершении вышеуказанного административного правонарушения подтвердилась исследованными в судебном заседании материалами дела.



При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения и личность привлекаемого лица.



К обстоятельству, смягчающему наказание, суд отнес признание вины. Обстоятельством, отягчающим ответственность, суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения.



В связи с чем, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.



Решение суда вступило в законную силу.

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