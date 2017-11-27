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Военнослужащий из Гусевской части осужден за домогательство до работника аптеки

27 ноябрь 2017, 18:56
Военнослужащий из Гусевской части осужден за домогательство до работника аптеки
В Калининградской области осужден военнослужащий за насильственные действия сексуального характера. Как сообщает региональное управление СКР по Балтийскому флоту, инцидент произошел минувшим летом в одной из аптек Калининграда. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

По версии следствия, сержант Мишкин из воинской части, дислоцированной в г. Гусеве, грязно домогался до работника аптеки. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

В ходе предварительного следствия и в суде сержант свою вину признал полностью, раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию дела.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Вячеславу Мишкину к двум годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Теги: военные суд домогательство
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