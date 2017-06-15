Разрешение на продажу алкоголя в магазине «Бутыль» было выдано на основании поддельных документов
14 июнь 2017, 23:46
Гусевская городская прокуратура по жалобам жильцов дома №12 по ул.Победы в городе Гусеве на нарушение законодательства при продаже алкогольной продукции в закусочной, магазине «Бутыль» неоднократно проводила проверки, выявляла нарушения и принимала меры к их устранению.Теги: алкоголь прокуратура
В ходе последней проверки установлено, что документы на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, представленные ООО «Дельфин» в Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, в частности свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение – магазин, содержат недостоверные данные.
Таким образом, прокуратура установила, что уполномоченный орган выдал лицензию, предоставляющую право на розничную реализацию алкогольной продукции ООО «Дельфин» в г.Гусеве, ул.Победы, д.12, на основании поддельных документов.
В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Межрайонный отдел полиции возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ — подделки официального документа, использование заведомо подложного документа.
В ходе последней проверки установлено, что документы на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, представленные ООО «Дельфин» в Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, в частности свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение – магазин, содержат недостоверные данные.
Таким образом, прокуратура установила, что уполномоченный орган выдал лицензию, предоставляющую право на розничную реализацию алкогольной продукции ООО «Дельфин» в г.Гусеве, ул.Победы, д.12, на основании поддельных документов.
В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Межрайонный отдел полиции возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ — подделки официального документа, использование заведомо подложного документа.
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