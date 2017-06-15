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Разрешение на продажу алкоголя в магазине «Бутыль» было выдано на основании поддельных документов

14 июнь 2017, 23:46
Разрешение на продажу алкоголя в магазине «Бутыль» было выдано на основании поддельных документов
Гусевская городская прокуратура по жалобам жильцов дома №12 по ул.Победы в городе Гусеве на нарушение законодательства при продаже алкогольной продукции в закусочной, магазине «Бутыль» неоднократно проводила проверки, выявляла нарушения и принимала меры к их устранению.

В ходе последней проверки установлено, что документы на получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, представленные ООО «Дельфин» в Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, в частности свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение – магазин, содержат недостоверные данные.

Таким образом, прокуратура установила, что уполномоченный орган выдал лицензию, предоставляющую право на розничную реализацию алкогольной продукции ООО «Дельфин» в г.Гусеве, ул.Победы, д.12, на основании поддельных документов.

В связи с этим Гусевский городской прокурор материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Межрайонный отдел полиции возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ — подделки официального документа, использование заведомо подложного документа.
Теги: алкоголь прокуратура
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Алкотестер
# 1Алкотестер
И что?? Как работал магазин-так и работает дальше. А по слухам еще на Победе откроют пару, только под другим названием.
15 июня 2017 09:48   ЦитироватьОтветить0
Мамай
# 2Мамай
Алкотестер,
Уже открыт в бывшей "гвоздике". Работает круглосуточно.
15 июня 2017 19:00   ЦитироватьОтветить1
Партиец
# 3Партиец
Вот двоякое отношение к факту. если закроют "Бутыль" соседям магазина станет спокойне зато цены на самогон поднимуться.
15 июня 2017 20:32   ЦитироватьОтветить0
Справедливость
# 4Справедливость
Быстрей бы закрыли это то гадюшник. Куда смотрит полиция и одменистация города.
16 июня 2017 22:01   ЦитироватьОтветить1

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