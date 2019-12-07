В полицию в ночное время обратился местный житель, который сообщил, что на автодороге Калининград-Нестеров в районе поселка Поддубы стоит автомобиль со следами ДТП.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили рядом с автомобилем 31-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина распивал алкогольную продукцию со своим дальним родственником, а когда тот уснул, решил покататься на его машине. Однако злоумышленник, помимо того, что был пьян, не имел водительских прав. Не справившись с управлением, он врезался в дорожный отбойник. Испугавшись последствий своего поступка, подозреваемый побежал просить помощи у друзей, чтобы убрать транспорт с проезжей части, но вернувшись к автомобилю, был задержан полицейскими.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».
В Гусеве полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле
7 декабря 2019, 13:34