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В Гусеве 19-летней местный житель совершил три имущественных преступления за три часа

20 декабрь 2017, 13:47
В Гусеве 19-летней местный житель совершил три имущественных преступления за три часа
В городе Гусеве горожане помогли сотрудникам полиции задержать 19-летнего местного жителя, который подозревается в серии имущественных преступлений. По предварительным данным, 17 декабря в течение трех часов молодой человек совершил два грабежа и кражу.

Установлено, что утром, покидая бар на улице Толстого, в котором отдыхал практически всю ночь, злоумышленник тайно похитил куртку одного из посетителей. После этого недалеко от развлекательного заведения он встретил двух знакомых девушек и попросил у одной из них мобильный телефон, чтобы якобы сделать важный звонок. Взяв гаджет, подозреваемый сел в такси и скрылся. Потерпевшая пыталась остановить грабителя, но безуспешно.

Спустя некоторое время злоумышленник в чужой куртке и с чужим телефоном вернулся в бар на Толстого и, открыто похитив телефон бармена, пытался скрыться. Работники заведения смогли остановить грабителя, позвонили в дежурную часть районного отдела полиции и удерживали злоумышленника до приезда следственно-оперативной группы.

Полицейские собрали доказательства причастности задержанного к трем преступлениям. Действия молодого человека квалифицированы по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабеж».
Теги: полиция кража грабёж
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