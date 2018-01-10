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В Калининграде задержали жителя Гусева с психотропными веществами

10 январь 2018, 16:30
В Калининграде задержали жителя Гусева с психотропными веществами
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД задержали калининградца и жителя города Гусева по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Местонахождение злоумышленников полицейские установили в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Мужчин задержали 8 января у дома № 129 по улице Аксакова. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли полимерные свёртки с находящимся внутри пастообразным веществом белого цвета и предметами для его употребления. Экспертиза установила, что изъятое вещество является амфетамином. Калининградец хранил при себе 6,3 грамма, у жителя Гусева изъяли 2,9 грамма запрещенного вещества.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время житель Калининграда находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его аресте. В отношении его знакомого из города Гусева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Теги: наркотики полиция
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