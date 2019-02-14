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Полиция Гусева продолжает поиски Владимира Щебетько, утратившего связь с родственниками

14 февраля 2019, 17:34
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» продолжают поиски утратившего связь с родственниками Щебетько Владимира Николаевича, 11 декабря 1948 года рождения, ранее проживавшего по адресу: город Владивосток, улица Шилкинская.

С весны 2008 года мужчина не сообщает о себе и не выходит на связь со своими родственниками, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
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