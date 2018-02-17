Полиция Гусева разыскивает Евгения Маниониса, обвиняемого в совершении кражи

17 февраль 2018, 13:36

МО МВД России «Гусевский» разыскивает гражданина Маниониса Евгения Валерьевича 1986 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».



Гражданин Манионис скрылся от суда, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приметы разыскиваемого: на вид 30 лет, рост 185 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы коротко стриженные темно-русые.



В случае если Вы обладаете информацией о местонахождении Евгения Маниониса просьба обращаться в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» по телефону: 8 (40143) 3-24-10, либо 112. Конфиденциальность гарантируется!

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