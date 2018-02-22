Жительница Гусева оштрафована на 30 тыс руб за продажу алкоголя кустарного производства

22 февраль 2018, 13:38

В октябре 2017 года жительница города Гусева продала три бутылки спиртосодержащей продукции крепостью выше 40%. При этом спиртосодержащая продукция не соответствовала требованиям ГОСТа. Так, на бутылках не было информации о дате розлива, фирме изготовителе и составе, а также отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки. Алкогольная продукция была изготовлена в кустарных условиях.



В судебном заседании гражданка признала вину в совершении административного правонарушения.



Суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ как розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.



Постановлением Гусевского городского суда местная жительница была признала виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

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