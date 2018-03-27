9 месяцев условно с испытательным сроком в одни год получил бывший военнослужащий, отсутствовавший части два месяца. Об этом агентству «Русский Запад» сообщил Следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майор юстиции Е. В. Лифер.
Военнослужащий по контракту старший наводчик минометной батареи войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, ефрейтор запас Александр Попов не появлялся на месте лагерного сбора войсковой части, дислоцированной на полигоне «Павенково» в Правдинском районе, с 18 июля по 28 сентября 2017 года.
Все это время контрактник находился по месту жительства, проводил время по своему усмотрению.
28 сентября 2017 года Попов добровольно явился в военную комендатуру Гусева, а затем в войсковую часть 90151, где приступил к исполнению служебных обязанностей.
При вынесении приговора суд учел наличие у военнослужащего малолетнего сына, а также тот факт, что ранее Попов к уголовное ответственности не привлекался. В настоящее время Александр Попов уволен с вооруженных сил.
За двухмесячную самоволку контрактник из Гусева получил условный срок
27 марта 2018, 14:44
военные самоволка
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