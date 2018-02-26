В поселке Фурманово произошёл пожар в бане, которая находится в пристройке жилого дома

26 февраля 2018, 22:16

26 февраля в 15.45 в Центр управления в кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре на улице Новой в поселке Фурманово Гусевского городского округа. Возгорание произошло в бане, которая находится в пристройке блочного дома на две семьи. В итоге полностью выгорела парилка размером 1.5 на 2 метра и закопчена моечная размерам 2 на 2 метра.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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