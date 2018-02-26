Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В поселке Фурманово произошёл пожар в бане, которая находится в пристройке жилого дома
Информационный сайт города Гусева

В поселке Фурманово произошёл пожар в бане, которая находится в пристройке жилого дома

26 февраля 2018, 22:16
В поселке Фурманово произошёл пожар в бане, которая находится в пристройке жилого дома
26 февраля в 15.45 в Центр управления в кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре на улице Новой в поселке Фурманово Гусевского городского округа. Возгорание произошло в бане, которая находится в пристройке блочного дома на две семьи. В итоге полностью выгорела парилка размером 1.5 на 2 метра и закопчена моечная размерам 2 на 2 метра.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
пожар Фурманово
153 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В поселке Красногорское произошел пожар в бане
В поселке Красногорское произошел пожар в бане
В поселке Майское в доме довоенной постройки произошел пожар
В поселке Майское в доме довоенной постройки произошел пожар
На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане
На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане
В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня
В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona