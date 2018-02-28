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Информационный сайт города Гусева

120 часов обязательных работ получил контрактник, две недели отдыхавший от службы

28 февраля 2018, 14:30
120 часов обязательных работ получил контрактник, две недели отдыхавший от службы
Военнослужащий по контракту наводчик-оператор войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, младший сержант запаса Дмитрий Ковалев получил 120 часов обязательных работ за неявку в срок на службу без уважительных причин. Об этом пишет «Русский Запад», ссылаясь на следователя по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майора юстиции Е. В. Лифер.

Ковалев не появлялся в части с 27 апреля по 12 мая 2017 года. Все это время военнослужащий проживал по месту регистрации в Гвардейске и проводил время по своему усмотрению.

12 мая около 17:00 контрактника обнаружили сослуживцы и в их сопровождении Ковалев убыл к месту службы и приступил к исполнению обязанностей.

В ходе предварительного следствия и в суде Ковалев свою вину в совершении преступления признал полностью.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрию Ковалеву назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.
самоволка военные
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