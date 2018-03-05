Сильные морозы, накрывшие Европу во второй половине февраля, унесли жизни как минимум пяти десятков человек. На этой неделе в Калининградской области ожидается потепление. Однако, как сообщили «Новому Калининграду» в региональном Следственном комитете, всего за неделю холодов на территории области замерзли насмерть несколько местных жителей.
22 февраля в придорожной канаве трассе неподалеку поселка Синявино Гусевского округа найдено тело мужчины 1961 года рождения. В крови мужчины обнаружен алкоголь.
Спустя сутки, в День защитников отечества, на Калининградском проспекте в Зеленоградске найдено тело 40-летнего местного жителя.
24 февраля на улице Ленинградской в Черняховске, прохожие наткнулись на замерзшего насмерть 43-летнего мужчину. Согласно выводам судмедэкспертов, в момент смерти погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
26 февраля на кладбище в поселке Мечниково Балтийского округа обнаружено тело мужчины, 1971 года рождения.
В период с 15 февраля, помимо упомянутых четырех погибших, на улице были обнаружены еще три мертвых тела без признаков криминальной смерти. Медики предполагают, что эти люди тоже могли замерзнуть, однако точно будет известно только после вскрытия. По всем случаям следователи проводят проверки.
В Следственном комитете, отмечают, что далеко не все из найденных на улице мертвыми в этот период людей, скончались от гипотермии.
«В дни, когда прогнозируются сильные заморозки, мы настоятельно рекомендуем гражданам воздержаться продолжительных пеших прогулок. В группе риска — дети и пожилые люди, а также выпившие граждане. Если все же собрались выйти на улицу, то откажитесь от употребления алкоголя — это создает иллюзию тепла и приводит к быстрому переохлаждению», — подчеркнула официальный представитель регионального управления СК Наталья Гацко.
В конце февраля в Гусевском округе в придорожной канаве замёрз мужчина
5 марта 2018, 20:31
морозы
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