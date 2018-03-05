Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В конце февраля в Гусевском округе в придорожной канаве замёрз мужчина
Информационный сайт города Гусева

В конце февраля в Гусевском округе в придорожной канаве замёрз мужчина

5 марта 2018, 20:31
В конце февраля в Гусевском округе в придорожной канаве замёрз мужчина
Сильные морозы, накрывшие Европу во второй половине февраля, унесли жизни как минимум пяти десятков человек. На этой неделе в Калининградской области ожидается потепление. Однако, как сообщили «Новому Калининграду» в региональном Следственном комитете, всего за неделю холодов на территории области замерзли насмерть несколько местных жителей.

22 февраля в придорожной канаве трассе неподалеку поселка Синявино Гусевского округа найдено тело мужчины 1961 года рождения. В крови мужчины обнаружен алкоголь.

Спустя сутки, в День защитников отечества, на Калининградском проспекте в Зеленоградске найдено тело 40-летнего местного жителя.

24 февраля на улице Ленинградской в Черняховске, прохожие наткнулись на замерзшего насмерть 43-летнего мужчину. Согласно выводам судмедэкспертов, в момент смерти погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

26 февраля на кладбище в поселке Мечниково Балтийского округа обнаружено тело мужчины, 1971 года рождения.

В период с 15 февраля, помимо упомянутых четырех погибших, на улице были обнаружены еще три мертвых тела без признаков криминальной смерти. Медики предполагают, что эти люди тоже могли замерзнуть, однако точно будет известно только после вскрытия. По всем случаям следователи проводят проверки.

В Следственном комитете, отмечают, что далеко не все из найденных на улице мертвыми в этот период людей, скончались от гипотермии.

«В дни, когда прогнозируются сильные заморозки, мы настоятельно рекомендуем гражданам воздержаться продолжительных пеших прогулок. В группе риска — дети и пожилые люди, а также выпившие граждане. Если все же собрались выйти на улицу, то откажитесь от употребления алкоголя — это создает иллюзию тепла и приводит к быстрому переохлаждению», — подчеркнула официальный представитель регионального управления СК Наталья Гацко.
морозы
358 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство бывшей сожительницы
Житель Гусева получил 13 лет колонии за убийство бывшей сожительницы
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
На дне карьера под Гусевом найдено тело утопленника
На дне карьера под Гусевом найдено тело утопленника
В Гусевском районе найдено тело пропавшего без вести мужчины
В Гусевском районе найдено тело пропавшего без вести мужчины

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona