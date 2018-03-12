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Информационный сайт города Гусева

Гранатомётчик из Гусевского мотострелкового батальона получил 3 месяца колонии-поселения за самоволку

12 марта 2018, 19:05
Гранатомётчик из Гусевского мотострелкового батальона получил 3 месяца колонии-поселения за самоволку
В Калининградской области осужден бывший военнослужащий по контракту Андрей Соловьёв, служивший в Гусеве гранатометчиком мотострелкового батальона. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Как сообщает управление СКр по Балтфлоту, рядовой с 11 августа по 5 октября 2017 года не появлялся в войсковой части, проживая по месту своего жительства. Военное следственное ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту).

5 октября Соловьев добровольно явился в военный следственный отдел СК России по Гусевскому гарнизону. В ходе предварительного следствия и в суде Соловьев свою вину в совершении преступления признал полностью.

При назначении наказания суд учел, что Соловьев совершил явку с повинной, к уголовной ответственности привлекался впервые, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию преступления. Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Андрею Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении.
военные самоволка
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